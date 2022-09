Accueil Economie Placements & Marchés Onward Medical : un net rebond de bon augure Le groupe est spécialisé dans le développement de technologies médicales, avec notamment une spécialisation dans le traitement des personnes touchées à la moelle épinière en vue de récupérer une mobilité fonctionnelle. G.Se. Dans un premier temps, le titre a souffert de la défiance des marchés dans les groupes qui ne sont pas rentables, ainsi que de difficultés d’approvisionnement pour certains composants électroniques qui ont retardé les essais cliniques. ©Shutterstock

Onward Medical est un groupe dont l’introduction en Bourse remonte à un peu moins d’un an, avec une double cotation à Amsterdam et à Bruxelles. Et le moins que l’on puisse dire est que la première année...