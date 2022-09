La livre chute encore mais la Banque d'Angleterre n'agira pas avant novembre

La livre repartait à la baisse lundi alors que la Banque d'Angleterre a indiqué qu'elle n'agirait pas avant sa prochaine réunion prévue en novembre face aux turbulences traversées par la devise britannique, tombée à son plus bas historique. L'institution monétaire a promis lundi de "suivre de près" l'évolution de la livre sterling, tombée plus tôt dans la journée à son plus bas historique face au dollar, mais s'est contentée de promettre d'agir "à sa prochaine réunion", le 3 novembre.

La livre a aussitôt repiqué du nez et cédait 1,8% à 1,0664 dollar vers 16h00 GMT (18h00 à Bruxelles), s'approchant de son plus bas historique à 1,0350 dollar atteint tôt lundi. Le taux des obligations à dix ans est monté à 4,25% en cours de séance, une première depuis février 2010. Début septembre, le rendement était de seulement 2,8%, et avait fini 2021 à moins de 1%. Les opérateurs se détournent de la devise britannique en réaction à un plan de dépenses massif du gouvernement qui fait craindre un dérapage des finances publiques.

"Sans intervention cette semaine, la livre pourrait bien tomber sous la parité au dollar"

Plus tôt, elle avait repris des couleurs sur des rumeurs de réunion d'urgence de la BoE. "Sans intervention (de la Banque d'Angleterre) cette semaine, la livre pourrait bien tomber sous la parité au dollar bientôt", prévient Lee Hardman, analyste chez MUFG. Face à la situation critique de l'économie britannique, le marché attendait avec impatience la communication de la Banque d'Angleterre, qui avait relevé son taux de 0,50 point de pourcentage à 2,25% jeudi. Alors que l'inflation atteint 9,9% sur un an au Royaume-Uni, la plus élevée du G7, l'institution monétaire a aussi estimé que le Royaume-Uni était entré en récession pendant le troisième trimestre.