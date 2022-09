La Hongrie relève encore son taux directeur pour "atteindre et maintenir la stabilité des prix"

La banque centrale hongroise a de nouveau nettement relevé son principal taux directeur mardi, à 13%, un niveau record depuis 2008 pour contrer l'inflation et la dévaluation du forint.

Cette décision a pour objectif principal "d'atteindre et de maintenir la stabilité des prix", alors que "le risque de récession de l'économie mondiale s'est accru", a expliqué l'institution monétaire dans un communiqué.

La banque centrale a augmenté son taux de 125 points de base, tandis que les analystes tablaient sur une hausse contenue entre 75 et 100 points.

"La guerre prolongée entre l'Ukraine et la Russie", tout comme la "crise énergétique en Europe" sont avancées comme étant les principaux facteurs aggravant l'instabilité.

Deuxième hausse du taux

Le 12 juillet, la banque centrale hongroise avait déjà relevé son taux directeur, à 9,75%, un niveau record depuis 2008, deux semaines après une précédente hausse qui l'avait déjà établi à son plus haut niveau depuis 2009.

Confronté à une inflation au plus haut depuis un quart de siècle et à une monnaie en chute libre, le pays bataille avec la Commission européenne pour le déblocage de 7,2 milliards d'euros de subventions suspendues pour cause de lutte insuffisante contre la corruption.