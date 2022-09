Le rebond de l'euro et de la livre donne de l'air aux Bourses européennes

La Bourse de Paris évoluait en hausse de 1,39 % dans les premiers échanges, profitant d'une accalmie sur les devises pour tenter de rebondir dans un environnement de marché toujours fébrile. L'indice vedette CAC 40 avançait de 80,14 points à 5 849,53 points peu avant 09H40.

La cote parisienne enchaîne les journées rouges depuis la mi-septembre : elle reste sur neuf baisses lors des dix dernières séances, au cours desquelles elle a perdu près de 9 %. Le CAC 40, comme les autres indices européens, profite "d'une accalmie sur le front des devises, le dollar perdant quelque peu de la hauteur et la livre sterling se reprenant après sa chute historique d'hier", selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

L'euro se reprenait aussi légèrement, gagnant 0,44 % face au billet vert à 0,9652 dollar vers 09H25.

Il souligne toutefois que "les interrogations demeurent", dans le contexte de hausse des taux directeurs des grandes banques centrales occidentales.

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 démarrait également sur un rebond de 1,32 % pour remonter à 3 433,76 points. La Bourse de Francfort avançait de 1,48 %, le DAX s'affichant à 12 408,63 points. Le départ était un peu moins dynamique à la Bourse de Londres, où le FTSE-100 s'appréciait de 0,67 % à 7 067,17 points.

La remontée des devises

Après avoir plongé la veille à son plus bas historique en réaction à un plan de dépenses massif du gouvernement qui fait craindre un dérapage des finances publiques, la livre sterling rebondissait en effet face au dollar. La livre gagnait 1,34 % à 1,0832 mardi vers 06H20 GMT (08H20, heure de Bruxelles). La monnaie britannique avait établi un nouveau record absolu de faiblesse dans la nuit de dimanche à lundi, en plongeant jusqu'à 1,0350 dollar.

Le rebond de la devise britannique survenait mardi face à un billet vert qui s'affichait globalement en recul, et perdait notamment 0,6 % face à l'euro.

La veille, la Banque d'Angleterre (BoE) comme le Trésor britannique s'étaient aussi efforcés de rassurer le marché. L'institut monétaire avait ainsi publié un communiqué en fin de journée disant "suivre de près" l'évolution de la situation. Mais la banque centrale avait indiqué qu'elle n'agirait pas avant sa prochaine réunion prévue en novembre et la monnaie britannique, après avoir repris des couleurs dans la journée sur des rumeurs de réunion d'urgence de la BoE, était repartie à la baisse.

Les marchés s'inquiètent d'un plan d'aides aux factures à l'énergie et de baisses d'impôts évalué par les économistes à un montant se situant entre 100 et 200 milliards de livres, dont le financement reste flou et dont les répercussions sur l'économie du Royaume-Uni n'est pas précisément étudié.

Face à la situation critique de l'économie britannique, la Banque d'Angleterre avait relevé son taux de 0,50 point de pourcentage à 2,25% jeudi. Alors que l'inflation atteint 9,9 % sur un an au Royaume-Uni, la plus élevée du G7, l'institution monétaire a aussi estimé que le Royaume-Uni était entré en récession pendant le troisième trimestre.