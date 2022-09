La Bourse de Bruxelles chute à son niveau le plus bas depuis fin 2020

La Bourse de Paris évoluait encore en baisse de 1,38 % dans les premiers échanges, évoluant sous ses plus bas de l'année, pénalisée par les incertitudes autour de l'économie européenne et la hausse des taux sur le marché de la dette. L'indice vedette CAC 40 reculait de 79,59 points à 5 6874,23 points vers 09h40, son plus bas niveau de l'année. La veille il avait reculé de 0,27 %, une dixième baisse en onze séances.

"L'ouragan monétaire perturbe toujours les marchés", résume Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de La Banque Postale AM, soulignant "l'onde de choc des banques centrales bien plus dures dans leur engagement pour lutter contre l'inflation". La détermination sans cesse réaffirmée de la banque centrale américaine pour faire remonter son principal taux directeur, qui est déjà passé de proche de 0 % à plus de 3 % cette année, rendait le dollar plus fort qu'il ne l'a jamais été face aux autres grandes monnaies mondiales. L'euro a touché un nouveau plus bas en 20 ans mercredi peu avant 09H00, à 0,9536 dollar pour un euro, et évoluait encore à 0,9557 dollar vers 09H40 (-0,38 %).

Le prix du gaz naturel européen dépassait les 210 euros le mégawattheure sur le marché de référence, le TTF néerlandais, les tensions montant après la découverte de fuite sur les gazoducs Nord stream, que l'Union européenne a attribué à "un sabotage".

A 10h30 la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 chutait également de 1,84 %, retombant à 3 328,40 points, un plus bas depuis novembre 2020. La Bourse de Francfort suivait la tendance, le DAX perdant 1,43 % à 11 965,89 points. La Bourse de Londres n'échappait pas à la règle, le FTSE-100 abandonnant 1,51 % à 6 878,81 points.