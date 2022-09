Le repli des Bourses européennes se confirme à la fermeture : l'inflation et les taux inquiètent

Un avertissement sur résultats la veille de son détachement de coupon faisait plonger l'action Colruyt (22,13) de 23,27%, en tête d'un Bel 20 à la Bourse de Bruxelles qui chutait lui-même de 1,85% à 3.324,99 points avec, comme unique rescapée, l'action UCB (71,12) en hausse de 1,40%. VGP (92,30) plongeait par contre de 6,39% supplémentaires en compagnie de D'Ieteren (138,60) et Elia (121,70) qui chutaient de 4,08 et 3,87%, Aedifica (75,00) et WDP (23,74) perdant 2,53 et 1,66%.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1,53% à 5.676,87 points, son plus bas de l'année. Londres a perdu 1,77%, Francfort 1,71% et Milan 2,40%.

Valeurs de clôture du mercredi 28 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 46,35 (47,34)

Ackermans - 127,70 (129,80)

Aedifica - 75,00 (76,95)

Ageas - 36,94 (37,54)

Aperam - 24,19 (24,47)

arGEN-X - 366,00 (366,70)

Cofinimmo - 80,20 (81,40)

Colruyt - 22,13 (28,84)

D'Ieteren - 138,60 (144,50)

Elia - 121,70 (126,60)

Galapagos - 42,82 (43,99)

GBL - 70,60 (71,62)

KBC - 49,04 (49,85)

Proximus - 10,58 (10,65)

Sofina - 176,70 (181,00)

Solvay - 78,00 (80,38)

UCB + 71,12 (70,14)

Umicore - 29,47 (29,66)

VGP - 92,30 (98,60)

WDP - 23,74 (24,14)

L'avis du Broker sur Colruyt, D'Ieteren et Ageas

Colruyt (-23,3 % à 22,13 euros) a été descendu d'"accumuler" vers "conserver" chez KBC Securities, avec un objectif reculant de 31 vers 29 euros. Cette révision fait suite à l'annonce d'une alerte sur les résultats. La direction s'attend à une forte hausse des coûts opérationnels, qui devrait entraîner une contraction des marges durant les prochains trimestres. "La direction continue d'évaluer ses options stratégiques pour le futur de Parkwind (énergie éolienne), qui prendra la forme d'une sortie partielle plutôt que d'un désinvestissement total".

>> Lire aussi :Colruyt fond de plus de 20 % en Bourse de Bruxelles : faut-il vendre l'action ?

D'Ieteren (-4,1 % à 138,6 euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, qui a relevé son objectif de 195 vers 205 euros. L'analyste souligne avoir amendé son modèle de valorisation suite à la publication des résultats semestriels. "En dépit de la récession économique qui s'annonce, nous pensons que le groupe devrait être en mesure de dégager une performance supérieure à la moyenne", avec notamment une croissance du résultat avant impôt de 48% pour l'année en cours.

Ageas (-1,6 % à 36,94 euros) a été confirmé à "conserver" chez ING, avec un objectif descendu de 45 vers 43 euros. Contrairement à d'autres analystes, celui d'ING estime que la décision de suspendre le programme de rachat d'actions propres ne constitue pas nécessairement une mauvaise nouvelle, car elle va permettre au groupe de davantage se focaliser sur la croissance du dividende. "Nous tablons sur une croissance du bénéfice qui devrait être plus rapide que le reste du secteur".