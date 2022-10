Le temps du retour des investisseurs vers les obligations

La hausse des taux fait glisser les capitaux vers les placements sans risque. Les obligations redeviennent appétissantes pour les particuliers. Des stratégies simples permettent de gagner plus.

Le temps des taux d'intérêt à zéro est bel et bien révolu. Une bonne nouvelle pour les investisseurs à la recherche de sécurité et de rendement. Et, comme les banques tardent à rémunérer les dépôts sur les comptes d'épargne, il est temps désormais de viser le marché obligataire. Pour ce faire, Alexandre Goldwasser, administrateur-associé de la société de Bourse Goldwasser Exchange , nous a livré quelques stratégies gagnantes. Il voit au travers...