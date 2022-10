Les Bourses européennes stoppent l'hémorragie après un mois de septembre douloureux

Avec onze de ses éléments dans le vert, Ackermans restant inchangée, la Bourse de Bruxelles terminait de justesse en positif, le Bel 20 avançant de 0,14 % à 3 374,94 points. Aperam (25,29) et Solvay (82,18) étaient en tête avec des mieux de 3,61 et 3,19 % devant Elia (123,50), positive de 2,57 %. VGP (79,60) chutait toujours de 18,69 % après avoir perdu jusqu'à 32,5 % après le report de projets d'expansion, WDP (24,52) perdant 2,39 % alors que Cofinimmo (85,00) regagnait 0,24 %. AB InBev (46,44) et Colruyt (22,25) avaient ramené leurs pertes à 0,64 et 1,11 %, KBC (48,58) ne cédant plus que 0,16 % alors que Ageas (38,20) s'appréciait de 2,03 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX reprenait 0,79 % pour remonter à 12 209,48 points. La Bourse de Paris suivait la tendance, le CAC 40 avançant de 0,55 % à 5 794,15 points. Dans une moindre mesure, la Bourse de Londres terminait également dans le vert, le FTSE-100 s'appréciant de 0,22 % à 6 908,76 points.

Valeurs de clôture du lundi 03/10 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 46,44 (46,74)

Ackermans = 130,10 (130,10)

Aedifica - 78,65 (78,85)

Ageas + 38,20 (37,44)

Aperam + 25,29 (24,41)

arGEN-X - 361,50 (368,50)

Cofinimmo + 85,00 (84,80)

Colruyt - 22,25 (22,50)

D'Ieteren + 146,60 (145,30)

Elia + 123,50 (120,40)

Galapagos - 43,46 (43,92)

GBL + 72,46 (71,88)

KBC - 48,58 (48,66)

Proximus + 10,77 (10,60)

Sofina + 179,60 (177,50)

Solvay + 82,18 (79,64)

UCB + 71,56 (71,12)

Umicore + 30,72 (30,13)

VGP - 79,60 (97,90)

WDP - 24,52 (25,12)

L'avis du Broker pour Colruyt, Montea et Solvay

Colruyt (-1,11 % à 22,25 euros) a été descendu d' « acheter » vers « neutre » chez Goldman Sachs, l'objectif étant lourdement ajusté de 34 vers 23 euros. Cette révision fait suite à l'alerte sur les résultats 2022/2023 annoncés en fin de semaine passée, qui devraient ressortir « significativement » en dessous du chiffre réalisé durant le dernier exercice en cours. Les attentes bénéficiaires ont également été fortement descendues (-34% pour l'exercice en cours).

Montea (-9,59 % à 69,80 euros) a été confirmé à « accumuler » chez KBC Securities, qui a descendu son objectif de 118 vers 100 euros. L'analyste a revu son modèle par suite d'une visite organisée dans les différents immeubles en compagnie du directeur général, Jo De Wolf. "Les groupes actifs dans la logistique ont été particulièrement impactés par la hausse des taux et leur impact potentiel sur les ratios d'endettement. Nous avons ajusté nos attentes pour les résultats attendus en 2023 et 2024."

Solvay

(+3,19 % à 82,18 euros) a été confirmé à « acheter » chez Deutsche Bank, l’objectif étant descendu de 120 vers 110 euros. L’analyste s’attend à une progression des coûts opérationnels, et a abaissé ses attentes pour les exercices 2023 et 2024.

"Nous estimons que la valorisation reste suffisamment attractive pour maintenir notre avis favorable. La hausse des prix et des volumes va impacter favorablement les résultats du troisième trimestre, de même que l’évolution favorable des taux de change. Nous pensons que la direction va maintenir ses objectifs pour l’année en cours."