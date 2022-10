Les investisseurs parient de nouveau sur plus de souplesse dans la politique monétaire des banques centrales.

Les Bourses reprennent du poil de la bête après avoir plongé fin septembre : "Pour l'instant, nous pouvons tous respirer profondément et profiter de l'ambiance positive"

Les marchés boursiers mondiaux continuaient de progresser mardi, après avoir plongé sous leur plus bas de l'année fin septembre, les investisseurs pariant de nouveau sur plus de souplesse dans la politique monétaire des banques centrales.

Les Bourses européennes montaient pour la troisième séance consécutive: la Bourse de Paris gagnait 2,14 %, Milan 1,99 %, la Bourse de Francfort 1,77 % et la Bourse de Londres 1,05 % vers 07H30 GMT. Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles prenait 1,89 % à 3 438.76 points.

En Asie, Tokyo a bondi de 2,96 %. Les Bourses chinoises sont restées fermées en raison d'un jour férié.

Lundi, Wall Street avait repris de la hauteur après avoir touché ses plus bas en fin de semaine: le Dow Jones avait gagné 2,66 %, le S&P 500 2,59 % et le Nasdaq 2,27 %.

Au Brésil, la Bourse de Sao Paulo a aussi pris plus de 5 % au lendemain du premier tour de la présidentielle brésilienne qui a vu le chef d'Etat sortant Jair Bolsonaro obtenir un meilleur score que prévu par les sondages. "Les données américaines ont montré les premiers signes de succès du cycle de resserrement actuel de la Fed" pour restreindre l'activité afin de lutter contre l'inflation "et peuvent suggérer que le comité monétaire pourrait ne pas avoir besoin de continuer la trajectoire de relèvement des taux directeurs abrupte", relève Stephen Innes, gérant chez Spi AM.

Autre signe nourrissant cet espoir, la Banque centrale d'Australie n'a relevé son principal taux directeur que de 0,25 point de pourcentage, contre 0,50 points attendu. Dans la foulée, le coût des emprunts d'Etat australien chutait.

Après leur dégringolade lundi, les intérêts des emprunts d'Etats en Europe et aux Etats-Unis baissaient encore nettement. Le recul sur l'emprunt américain à 10 ans, l'échéance qui fait référence, a été le plus important sur une séance depuis mars 2020, rappelle Jim Reid, de la Deutsche Bank. "Cela montre à quel point les investisseurs ont réévalué les choses", appuie-t-il.

Les taux d'emprunts des Etats avaient bondi à des plus hauts depuis au moins 10 ans la semaine passée. "Pour l'instant, nous pouvons tous respirer profondément et profiter de l'ambiance positive qui règne sur les marchés financiers mondiaux", résume l'analyste de Swissquote Ipek Ozkardeskaya.

Sony avance sur la réalité virtuelle

Le géant de l'électronique et du divertissement Sony (+2,52 %) tablerait d'ici mars 2023 sur la production de deux millions d'unités de son casque de réalité virtuelle PlayStation VR2, destiné à sa console PlayStation 5, selon des informations de Bloomberg, un objectif ambitieux sur un marché encore incertain.

La poste britannique n'est plus royale

Royal Mail a changé de nom et s'appelle désormais International Distributions Services. Le titre prenait 3,16 % à l'ouverture de sa première séance de cotation sous cette nouvelle appellation.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétroles continuaient leur progression après leur bond de lundi, à la veille de la réunion des pays de l'OPEP et de leurs alliés, qui pourraient décider de baisser leur objectif de production. Le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en décembre progressait de 0,48 % à 89,29 dollars, et le WTI américain pour livraison en novembre de 0,55 % à 84,07 dollars vers 07H20 GMT.

L'euro avançait de 0,54 % à 0,9880 dollar, et la livre de 0,67 % à 1,1400 dollar vers 07H30 GMT.