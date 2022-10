La valorisation boursière de Porsche devient la plus haute de tous les constructeurs européens

Une semaine après son introduction en Bourse, Porsche est devenu le constructeur européen avec la valorisation boursière la plus élevée. L'action de l'entreprise allemande augmentait de 3,3 % peu après 13H00, faisant monter l'action à 90,78 euros contre un prix d'introduction de 82,50 euros. Se faisant, elle surpasse donc la valorisation de sa maison-mère Volkswagen (82,7 milliards contre 78,1 milliards).

Le volume d'émission de 9,4 milliards d'euros en faisait la deuxième plus grosse introduction en Bourse en Allemagne après celle de Deutsche Telekom en 1996 et de la plus importante en Europe depuis 2011 avec le géant suisse des matières premières Glencore.