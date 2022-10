Le Bel 20 perd du terrain mais se maintient au-dessus des 3 400 points

La Bourse de Bruxelles finissait en recul de 0,34 %, le Bel 20 s'affichant à 3 434,81 points avec 10 de ses éléments en baisse, Ageas (38,82) et KBC (48,31) en tête avec des reculs de 3,19 et 2,91 %. Elia (121,20) et Proximus (10,26) abandonnaient 1,86 et 2,29 % tandis que AB InBev (46,84) reculait de 0,50 %, Ackermans (135,10) et GBL (73,66) de 0,22 et 0,75 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX reculait de 0,37 % à 12 470,78 points. La Bourse de Paris creusait également ses pertes, le CAC 40 lâchant 0,82 % à 5 936,42 points. Même scénario à la Bourse de Londres, où le FTSE-100 perdait 0,78 % à 6 997,27 points.

Valeurs de clôture du 6 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :