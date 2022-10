Prix Sicav 2022 : Les performances passées ne sont pas une garantie concernant celles du futur

Les Sicav de Cristal de La Libre et De Standaard sont remises sur base des performances sur un an au 30 juin.

Remettre des prix qui récompensent les meilleures performances dans la gestion des fonds sur un an est un véritable défi par les temps qui courent. La sortie du confinement fin 2021 prédisposait l’économie à une reprise. Mais les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance, alors qu’une nouvelle vague de contagion faisait son apparition. Les portefeuilles ont alors connu une rotation des valeurs “growth” vers les actions “value”. Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février a changé la donne. La hausse des prix de l’énergie est venue s’ajouter à celle du prix des matières premières. Il a aussi fallu compter sur les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement dans un marché du travail assez tendu. Désormais, il n’était plus question d’une inflation transitoire.

Inflation, hausse des taux d’intérêt, marchés en baisse sont des facteurs avec lesquels les gestionnaires de fonds ont dû composer entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Si, durant cette période, les fonds gagnants investis en actions ont pu tirer leur épingle du jeu en réalisant des performances positives, les fonds d’obligations ont, quant à eux, été dans le rouge. Dans ces catégories, ce sont ceux qui ont réussi à limiter la casse qui sont donc récompensés. Il y a un an, c’était l’optimisme qui prévalait dans le monde de la gestion. Aujourd’hui, on parle de récession, d’une inflation qui n’a pas encore atteint son pic et de nouvelles hausses des taux des banques centrales. L’environnement économique et financier pour les gestionnaires sera encore un vrai défi dans les mois à venir. Ce sont désormais les attentes en termes de croissance et d’inflation qui vont orienter la direction des marchés. Dans un tel environnement, les gestionnaires ne peuvent qu’établir des scénarios avec différentes probabilités d’occurrence et espérer faire les bons choix.

©IPM Graphics

Dans le contexte actuel et face aux nombreuses incertitudes liées aux circonstances géopolitiques, à l’inflation et à la hausse rapide des taux d’intérêt, il paraît de plus en plus difficile de faire son choix parmi les très (trop ?) nombreux produits financiers distribués sur le marché belge. Les investisseurs se basent encore trop souvent sur la seule performance des fonds.

Aujourd'hui, La Libre et De Standaard décernent des récompenses sur base des rendements entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Cette remise des prix met alors en avant les meilleurs fonds par catégorie sur base de leurs performances. Ces Sicav de Cristal se focalisent sur dix catégories de fonds : les sicav investies en actions belges, les sicav investies en actions mondiales, en actions européennes, en actions américaines, en actions small&mid caps, les sicav en obligations d'entreprises et les sicav en obligations gouvernementales. Viennent ensuite les trois prix décernés aux sicav patrimoniales mixtes défensives, neutres et dynamiques.

Les classements sont établis par la société Symex et sous sa responsabilité. Ils sont donnés à titre purement indicatif. Les rédactions de La Libre et De Standaard ont opté pour une méthodologie simple. Les fonds sont classés au sein de chaque catégorie selon la performance "pure" sans tenir compte de leur volatilité.

Fonds accessibles à tous

Toutefois, le calcul est un petit peu plus compliqué que cela. Cette performance est en effet calculée sur base de la performance sur un an du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, qui est pondérée à 75 %. En marge de cette performance, la variation de performance sur trois ans est pondérée à concurrence de 25 %. Seuls les fonds commercialisés en Belgique vers le grand public (retail) sans ticket d’entrée minimal peuvent entrer en ligne de compte dans ces classements. Pour chaque fonds nominé et primé, cet élément a bien été confirmé par les émetteurs. Cet élément relève de leur responsabilité et ne peut engager la rédaction des deux publications. Comprenons que, théoriquement, ces fonds sont accessibles à tous, sans limitation d’accès.

Rappelons cependant que la performance ne doit pas être le seul critère qui doit être pris en considération lors du choix d’une sicav. Les performances passées ne sont pas une garantie concernant celles du futur. On ne le répétera jamais assez ! Ce classement est donc publié à titre indicatif. En aucun cas, ces prix et nominations ne peuvent être assimilés à des conseils ou avis en investissement. Il est donc important en cas de sélection personnelle, d’analyser le fonds en question et de voir s’il correspond au profil de l’investisseur.

Rappelons que la gestion de patrimoine n’est pas un sprint, mais un marathon qui s’apprécie donc dans le temps et sur la longueur. Il ne faut pas perdre de vue l’horizon de placement et ses objectifs d’investissement. Avant d’investir, il est toujours conseillé de se renseigner et de faire un passage par le KIID (Key Investor Information Document), ce document propre à chaque sicav et qui renseigne l’investisseur sur le niveau de risque, les frais, l’univers d’investissement et les performances du fonds. Des documents dont les informations viennent compléter cette remise de prix.

Quand les vainqueurs livrent une partie de leurs secrets de réussite

John Bailer Bank of New York Mellon : Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confronté en tant que gestionnaire de la sicav entre le 1/7/2021 et le 30/6/2022 ? Quelle a été votre stratégie de gestion dans ce contexte ? On parle bien ici du compartiment BNY Mellon U.S. Equity Income Fund (le "Fonds").

Sur cette période, le Fonds a surperformé son indice de référence, grâce notamment à son exposition au secteur de l’énergie, qui a bénéficié de la hausse du prix du pétrole, et de la santé. En effet, le secteur de l’énergie a augmenté de 40 % contre -11 % pour l’indice S&P 500. La surpondération du Fonds au secteur pharmaceutique et sa sélection de titres dans la biotechnologie ont contribué aux rendements sur la période. A contrario, l’exposition du Fonds aux biens de consommation de base et à l’immobilier n’a pas été positive.

Vous avez procédé à des modifications, entre-temps ?

Actuellement, nous sommes surpondérés sur les services financiers, l’énergie et les services publics et sous-pondérés sur les technologies de l’information, la consommation discrétionnaire et les services de communication.

L’inflation est une préoccupation pour les entreprises cotées ?

Nous pensons que les pressions inflationnistes demeurent élevées sur les 12 prochains mois, mais se modéreront lentement au cours de la période. Les entreprises qui sont positionnées pour passer par des prix plus élevés devraient en fin de compte bénéficier d’une expansion des marges et de meilleures perspectives en termes de bénéfices relatifs. Compte tenu des taux élevés de l’emploi et d’épargne des consommateurs, l’économie américaine semble mieux positionnée que les autres marchés, mais les bénéfices des entreprises sont clairement confrontés à des vents contraires. Dans ce contexte, nous pensons que les actions axées sur les dividendes devraient continuer à surperformer l’ensemble du marché.

John Bailer, gérant du BNY Mellon U.S. Equity Income Fund, compartiment de BNY Mellon Global Funds plc. ©D.R.

Erwin Deseyn (CIO) et Pierre-Henry Oger (CIO) chez CapitalatWork Foyer Group : Comment gérez-vous le rapport risque/performance dans des marchés aussi agités ?

Nos décisions d'investissement sont systématiquement basées sur un travail d'analyse et de valorisation. Au niveau de l'asset allocation, nous prenons nos décisions sur base d'un tableau de bord incluant les actions, les obligations d'entreprises et les obligations gouvernementales. Rien d'autre. We do our own cooking, with our own ingredients. En ce qui concerne la security selection, le premier paramètre que nous prenons en compte est la solidité du business model des entreprises, ce qui est aussi la première manière de contrôler les risques. Nous pouvons supporter la volatilité inhérente aux marchés, mais nous voulons éviter les faillites. Le deuxième facteur auquel nous donnons beaucoup d'importance est la valorisation. Ainsi, lorsque les valorisations sont élevées, nous avons tendance à être plus prudents. Cela dit, nous voyons la volatilité des marchés comme une source d'opportunités plutôt qu'une source d'inquiétude.

Comment expliquez-vous la bonne performance de votre fonds et ce pour la 2e année consécutive ?

Du côté obligataire, nous avons pris trois décisions importantes. La première était d'allouer une grande proportion de nos investissements en obligations liées à l'inflation, et ce, depuis mars 2020. Ensuite, vu le contexte des taux ultra-bas, nous avons fortement réduit la duration du portefeuille en attendant des jours meilleurs. Finalement, nous avons limité la partie "Corporate Bonds" à un niveau nettement plus bas que ce que nous avions l'habitude de faire. Ces décisions stratégiques ont été, cette année encore, très favorables. Du côté des actions, c'est certainement notre volonté d'avoir des entreprises solides, rentables, peu endettées, disposant de pricing power, et raisonnablement valorisées qui a joué en notre faveur cette année, tout comme la précédente. Notre philosophie d'investissement est gravée dans notre ADN depuis 30 ans, il semblerait que cette cohérence sur le long terme soit payante.

Erwin Deseyn et Pierre-Henry Oger, respectivement Chief Investment Officer et Head of Portfolio Management Luxemburg chez CapitalatWork Foyer Group. ©D.R.

Marcell Erdösi, Portfolio Manager Fixed Income, et Erwin Bastiaens, Senior Portfolio Manager chez KBC Asset Management : Quels ont été les défis pour un gestionnaire en obligations au cours de la période s'étalant entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ?

La hausse des taux d’intérêt et la baisse des cours obligataires sont les deux faces d’une même médaille. Dans un climat de hausse des taux, il est très difficile pour les investisseurs en obligations ou en fonds obligataires d’obtenir des rendements positifs. En 2022, nous avons appliqué une stratégie de protection active dans KBC Renta Eurorenta et KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds afin de minimiser les pertes de cours.

Comment fonctionne cette stratégie de protection ?

Dans la gestion des portefeuilles, la réduction de la sensibilité aux taux d’intérêt est le meilleur moyen de temporiser les pertes de cours consécutives à la hausse des taux d’intérêt. Dans cette optique, nous avons privilégié les emprunts obligataires à échéances relativement courtes en 2022. Par ailleurs, nous avons investi une partie des actifs dans des obligations indexées sur l’inflation, dont les coupons et le capital sont ajustés en fonction de l’inflation. Cette “indexation” offre une protection efficace contre la perte de pouvoir d’achat en cas d’inflation élevée.

Quelles ont été les clés de vos sélections ?

Les entreprises et les pouvoirs publics dont les ratings de solvabilité sont moins bons paient une prime de risque (spread) en plus du taux sans risque. Ces spreads ont également subi des pressions à la hausse en 2022. Pour protéger les portefeuilles contre ce phénomène, nous avons privilégié les emprunts émis par des émetteurs jouissant d’une meilleure note de solvabilité. Au niveau des obligations d’État, nous avons préféré les emprunts d’État allemands et néerlandais à ceux de l’Italie et de l’Espagne. Dans l’univers des obligations d’entreprises, nous avons sélectionné des sociétés avec un rating AA ou A.

Marcell Erdösi et Erwin Bastiaens, respectivement Portfolio Manager et Senior Portfolio Manager Fixed Income chez KBC Asset Management. ©D.R.

Patrick Millecam, vous êtes Senior Portfolio Manager chez Value Square : Quels sont les facteurs qui expliquent la bonne performance de votre fonds durant cette période ?

Le marché belge est plutôt un marché de petites et moyennes entreprises. Nous avons passé le portefeuille au crible pour voir si chaque entreprise est raisonnablement armée contre les défis qui touchent toutes les entreprises : forte augmentation des coûts due à l’inflation de nombreuses matières premières, hausse des prix de l’énergie, pénurie de composants, marché du travail tendu, indexation automatique des salaires en Belgique. Dans la construction du portefeuille, nous avons accordé une attention particulière au pouvoir de fixation des prix en privilégiant les sociétés qui ont un fort pouvoir de fixation des prix. Nous disposions également d’une position de trésorerie relativement importante au début de 2022, ce qui signifie que nous avons été moins affectés par la correction des marchés boursiers.

Dans votre sélection, quelles ont été les plus performantes ?

Les actions du portefeuille qui ont offert les meilleurs rendements sur la période juillet 2021 – juin 2022 sont Aliaxis (+54,2 %), Euronav (+51,3 %), Van de Velde (+45,2 %), Resilux (+40,4 %), D’Ieteren (+38,7 %), Sipef (+37,9 %) et EVS (+31,2 %). De tous les fonds d’actions belges, nous avons le plus faible pourcentage d’actions Bel 20. Nous avons également la “part active” la plus élevée de tous les fonds qui existent depuis au moins 5 ans. Nous sommes assez agnostiques en matière de repères. Nous choisissons les actions présentant le meilleur potentiel de hausse ajusté au risque.