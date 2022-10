La Banque d'Angleterre "prête à augmenter la taille de ses rachats" pour soutenir les marchés

La Banque d'Angleterre a annoncé lundi de nouvelles mesures pour assurer la stabilité financière sur les marchés britanniques, qui avaient été déstabilisés par un vaste paquet de mesures budgétaire du nouveau gouvernement de Liz Truss.

L'institut monétaire avait lancé le 28 septembre un programme de rachat de bons du Trésor à long terme pouvant aller jusqu'à 65 milliards de livres lancé pour calmer ce marché qui risquait une crise de liquidité et menaçait de se propager aux conditions de crédit pour les ménages et les entreprises du pays. Avant l'expiration de ce programme vendredi l'institut monétaire se dit "prêt à augmenter la taille de ses rachats" à jusqu'à 10 milliards de livres quotidiens contre 5 milliards maximum auparavant. La Banque d'Angleterre (BoE) n'a jusqu'à présent racheté que 5 milliards de livres de rachat de bons. Elle dévoile aussi plusieurs autres actions, comme des rachats temporaires de collatéraux, pour s'assurer de la liquidité sur le marché des fonds dérivés de bons à long terme du Trésor.

"Une fin ordonnée" pour le programme de rachat

Les actions de la banque ciblaient en particulier des fonds de dérivés (LDI) de bons du Trésor britannique à long terme, certains risquant de faire faillite à cause d'un effondrement soudain de la valeur des bons du Trésor à long terme, associé à une envolée des taux d'emprunt de l'Etat. "Les fonds LDI ont montré des signes substantiels d'amélioration la semaine dernière", souligne la Banque d'Angleterre, et les nouvelles mesures visent à assurer "une fin ordonnée" pour le programme de rachat de titres qui s'achève vendredi.

Le nouveau gouvernement de Liz Truss avait effrayé les marchés financiers en présentant le 23 septembre un "mini-budget" composé d'un vaste soutien aux factures électriques combiné à d'importantes baisses d'impôts, sans que ces mesures soient pleinement chiffrées ou financées.

"Il reste des inquiétudes"

La livre avait plongé à un plus bas historique et les taux d'emprunt de l'Etat - qui évoluent en sens contraire de leur valeur - avaient flambé. Les marchés avaient en effet craint que l'Etat britannique ne soit plus en mesure de rembourser sa dette à long terme et s'étaient délestés rapidement d'un grand nombre de bons du Trésor, ce qui avait fait chuter leur valeur et menaçait la stabilité financière de fonds de pension dont le bilan est largement composé de tels actifs. Certains fonds de pension ayant misé sur des stratégies de dérivés de bons du Trésor par l'intermédiaire de LDI étaient particulièrement fragilisés. La crise de liquidité et l'envolée des taux d'emprunt de l'Etat menaçait d'entrer dans une "spirale" négative d'illiquidité qui aurait pu déboucher sur une crise financière et se propager à l'économie réelle, avait fait valoir la BoE pour justifier son intervention.

"L'intervention de la banque centrale a aidé à calmer les marchés de la dette du gouvernement mais il reste des inquiétudes sur ce qui va se passer la semaine prochaine après que son programme de soutien aura pris fin, et sur la possibilité que les dysfonctionnements reviennent sur les marchés", commente Victoria Scholar, analyste de Interactive Investor.

Le rendement des obligations d'Etat à 30 ans, qui était monté de 3% début septembre à plus de 5,14%, un sommet depuis 1998, avant l'intervention de la BoE, évoluait lundi matin en légère hausse à 4,39%.