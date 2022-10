Un pas en avant, trois pas en arrière, la Bourse de New York ouvre en ordre dispersé.

Wall Street : une ouverture hésitante et divisée

La Bourse de New York démarrait hésitante et divisée lundi, à l'orée d'une semaine chargée en indicateurs cruciaux et qui ouvre la saison des résultats d'entreprises.

Le Dow Jones avançait de 0,43%, le Nasdaq, volatile, se repliait de 0,36%, le S&P 500 grappillait 0,08% quelques minutes après l'ouverture. Après un début de semaine dernière euphorique, les indices avaient terminé en perte vendredi dans le sillage de chiffres de l'emploi américain ne laissant pas de doute sur la volonté de la Fed de poursuivre ses relèvements de taux.