L'action de Celyad, entreprise spécialisée en biotechnologies, recule de 10%

L'action de l'entreprise de biotechnologies Celyad Oncology reculait de plus de 10% mercredi matin à la Bourse de Bruxelles. La société de Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon) a annoncé dans un communiqué diffusé avant l'ouverture de la Bourse qu'elle interrompait le développement de CYAD-101, un programme de traitement contre le cancer colorectal. Cette décision intervient après une "analyse stratégique, financière et médicale, prenant en compte les coûts associés à la poursuite du programme et les retards pour atteindre les étapes médicales clés", explique Celyad.

L'entreprise poursuit par contre le développement de CYAD-211 qui doit permettre de valider la technologie shRNA en clinique.

Vers 9h30, l'action Celyad perdait 10%, à 1,05 euro.