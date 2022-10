Les Bourses européennes encore en baisse, coincées entre résultats rassurants et remontée des taux obligataires

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge mercredi pour la sixième séance consécutive, après avoir hésité à la veille d'une statistique cruciale sur l'inflation américaine, coincées par ailleurs entre quelques résultats plutôt rassurants et des taux obligataires qui ne cessent de monter.

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait confirmer ce mercredi une sixième séance consécutive de baisse malgré un rebond final qui ramenait sa perte à 0,94 % avec une clôture à 3.313,82 points et 16 de ses éléments dans le rouge.

La Bourse de Paris a cédé 0,25 %, la Bourse de Francfort a lâché 0,39 % tandis que la Bourse de Londres perdait 0,86 % dans les derniers échanges sous la pression de la hausse du rendement des bons du Trésor à 10 ans de l'Etat britannique, qui a atteint mercredi un nouveau plus haut depuis 2008.

Valeurs de clôture du mercredi 12 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 47,21 (46,65)

Ackermans - 133,80 (134,00)

Aedifica - 71,20 (73,45)

Ageas - 36,95 (37,57)

Aperam - 24,71 (25,41)

arGEN-X - 353,00 (361,80)

Cofinimmo - 77,90 (79,50)

Colruyt - 21,82 (22,42)

D'Ieteren - 149,40 (150,60)

Elia - 113,50 (116,10)

Galapagos + 43,59 (43,18)

GBL - 70,72 (71,48)

KBC - 47,22 (47,78)

Proximus - 9,45 (9,58)

Sofina - 173,90 (180,10)

Solvay + 84,40 (82,76)

UCB + 72,98 (72,84)

Umicore - 30,90 (31,23)

VGP - 66,70 (70,80)

WDP - 23,12 (23,60)

Avis des brokers pour Solvay, DEME et Ontex :

Solvay (+2 % à 84,4 euros) a été maintenu à "vendre" chez UBS, l'objectif étant allégé vers 71 euros afin d'intégrer la hausse des taux d'intérêts dans les frais financiers. Cette révision est intervenue avant la publication des résultats prévue pour le 3 novembre prochain. Si les chiffres devraient s'avérer bons pour le troisième trimestre 2022, l'analyste s'attend néanmoins à une fin d'année plus difficile avec un recul des volumes de vente.

DEME (+6,6 % à 115,5 euros) a reçu un premier avis "acheter" de la part de Jefferies, qui fixe un objectif initial à 135 euros pour le spécialiste du dragage portuaire, un segment sur lequel il opère dans une situation oligopolistique avec quelques autres groupes du Benelux. L'analyste apprécie également DEME pour le positionnement sur le développement de champs d'éoliennes au large des côtes. "Ce segment continue d'enregistrer une forte accélération de la demande, avec un carnet de commandes sur un niveau record". En dépit de la récession, l'analyste estime que l'activité devrait rester soutenue, avec un potentiel haussier de 25 % pour les 12 prochains mois.

Ontex (-2,4 % à 5,47 euros) a été maintenu à "neutre" chez le Credit Suisse, qui a descendu son objectif de 7,8 vers 6,5 euros. Cette révision est intervenue suite à l'arrêt des activités dans les pays en voie de développement et suite à la vente de la division mexicaine. L'analyste se montre plus prudent que la direction pour les exercices 2022 et 2023, tant au niveau du résultat opérationnel que pour la marge bénéficiaire.