La Bourse de New York démarre mal, sonnée par un indicateur d'inflation plus élevé que prévu

La Bourse de New York a ouvert en forte baisse jeudi, sonnée par un indice des prix américain supérieur aux attentes, qui fait craindre un resserrement monétaire encore plus marqué que prévu de la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 1,86 %, l'indice Nasdaq perdait 3,04 % et l'indice élargi S&P 500 cédait 2,32 %.

Inflation à 8,2 %

Les prix ont augmenté de 8,2 % en septembre sur un an, selon l'indice des prix à la consommation (CPI), qui fait référence, publié ce jeudi par le département du Travail. Cela représente un très faible ralentissement puisque, le mois dernier, la hausse des prix sur un an avait été de 8,3 %. Mais le chiffre est plus élevé que prévu, selon l'organisme.

Les hausses de prix des locations immobilières, de l'alimentation et des soins médicaux "ont été les principaux facteurs ayant contribué à l'augmentation mensuelle", a détaillé le département du Travail.

L'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, reste stable sur un mois, à 0,6%, mais accélère sur un an, à 6,6%. Il s'agit même d'un "nouveau plus haut en 40 ans (pour un mois de septembre, NdlR)", relève Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE (High Frequency Economics).