Les Bourses européennes et le BEL20 se portent bien

Wall Street est venue en renfort des marchés européens lundi après-midi alors que ceux-ci poursuivaient déjà depuis le matin leur redressement de la semaine dernière.

Les Bourses européennes ont terminé en forte progression la séance de lundi, galvanisées par Wall Street après des résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu et le volte-face du gouvernement britannique concernant son budget.

La Bourse de Paris a gagné 1,83%, Francfort 1,70%, Londres 0,90% et Milan 1,86%. La baisse des taux obligataires et des prix du gaz naturel européen complète le tableau de ce début de semaine positif pour les marchés.

Le BEL 20 remonte finalement de 1,98% à 3.454,10 points avec tous ses éléments en hausse, des gains de 3,6% étant enregistrés en D'Ieteren (156,00) ainsi que dans les immobilières VGP (77,70) et WDP (25,34). Proximus (9,55) venait ensuite en compagnie d'Aedifica (76,70) et Cofinimmo (83,20) qui regagnaient un peu plus de 3% chacune.

Valeurs de clôture du 17 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.

AB InBev + 47,54 (47,15)

Ackermans + 137,20 (136,00)

Aedifica + 76,70 (74,45)

Ageas + 39,43 (38,68)

Aperam + 25,24 (24,89)

arGEN-X + 371,50 (362,20)

Cofinimmo + 83,20 (80,70)

Colruyt + 22,91 (22,63)

D'Ieteren + 156,00 (150,50)

Elia + 119,50 (117,50)

Galapagos + 45,54 (45,26)

GBL + 72,80 (71,42)

KBC + 49,49 (48,34)

Proximus + 9,55 (9,26)

Sofina + 183,70 (180,90)

Solvay + 86,90 (85,52)

UCB + 76,02 (74,66)

Umicore + 31,64 (31,16)

VGP + 77,70 (75,00)

WDP + 25,34 (24,46)

Brokers du lundi

Aperam (+1,4% à 25,24 euros) a été confirmé à « conserver » chez Jefferies, à l'occasion de la publication d'un rapport sur le secteur sidérurgique européen. Le courtier a néanmoins abaissé son objectif de 30 vers 26 euros avant la publication des résultats pour le troisième trimestre. « Nous avons descendu nos prévisions pour les prix de l'acier, en raison d'une demande qui n'a pas redémarré à la fin de l'été. Sur cette base, nous pensons que les attentes du marché sont trop élevées ».

Econocom (-2,3% à 2,82 euros) a été confirmé à « conserver » chez KBC Securities, qui a descendu son objectif vers 3,6 euros. Le groupe de services informatiques a publié son rapport trimestriel, marqué par une croissance autonome du chiffre d'affaires de 9,5%. L'analyste souligne que la rentabilité opérationnelle constitue une incertitude majeure pour le futur. « Nous avons descendu nos estimations afin d'intégrer l'annulation de certains projets dans le contexte actuel plus difficile (inflation, récession) ».

GBL (+1,9% à 72,78 euros) a été confirmé à « acheter » chez ING, qui a descendu son objectif de 118 vers 94 euros. L'analyste souligne que la performance des participations non cotées va être affectée par les nombreuses zones d'incertitudes macroéconomiques qui planent sur les marchés, auxquelles viennent s'ajouter la guerre en Ukraine et les perturbations sur les chaines d'approvisionnement. « Une décote plus importante par rapport à la valeur d'inventaire sera exigée tant que le marché ne se sera pas normalisé ».