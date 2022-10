Les Bourses mondiales ouvrent en légères hausse mais "le nouveau rebond technique n'a pas fait long feu"

Vers 8H00 GMT, le CAC 40 à Paris prenait 0,48% et le Dax à Francfort 0,49%, Londres 0,59% et Milan 0,46%. La Bourse de Tokyo a clôturé dans le rouge lundi: le Nikkei, qui s'était apprécié de plus de 3,2% vendredi, s'est replié de 1,16% lundi, et l'indice élargi Topix a abandonné 0,98%. A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng reculait de 0,3% vers 06H30 GMT.

Les yeux sont rivés sur Londres, où le nouveau ministre des finances Jeremy Hunt a avancé à lundi la présentation de certaines mesures de son plan budgétaire à moyen terme, dévoilé en intégralité le 31 octobre. Londres veut ainsi tenter de rassurer les investisseurs en mettant en avant des mesures qui visent le rééquilibrage des finances publiques après le limogeage de Kwasi Kwarteng. Signe de détente, la livre a bondi dès l'annonce d'une conférence de presse et progressait de 1,49% à 1,1266 dollar vers 8H50 GMT; le taux d'intérêt de la dette britannique à 10 ans a nettement reculé (-27 points de base) à 4,041%.

"La grande question est désormais si la volatilité (de la dette britannique) que nous avons vue ces dernières semaines va se calmer", au moment où la Banque d'angleterre a achevé son programme de rachat d'urgence, explique Michael Hewson, de CMC Markets. La BoE a confirmé lundi avoir effectivement mis fin vendredi à son intervention sur le marché obligataire.

Côté actions, les marchés, qui avaient défié la semaine passée certains indicateurs -- dont l'inflation américaine plus forte qu'attendue -- temporisaient lundi. L'Europe avait fini en rebond mais New York a mis un frein dès vendredi, le Dow Jones ayant lâché 1,34% et le Nasdaq 3,08%. L'indice élargi S&P 500 s'était replié de 2,37%. En cause: les ventes de détail aux Etats-Unis en septembre ont été légèrement inférieures aux attentes, et un indice de confiance des consommateurs américains a montré qu'ils s'attendaient à une inflation élevée pour longtemps.

"Le nouveau rebond technique de jeudi n'aura donc pas fait long feu", notent les analystes de Mirabaud. "La tendance baissière générale reste intacte", résume Jochen Stanzl, de CMC Markets, en attendant des signes clairs d'une pause dans la hausse des taux d'intérêts par les banques centrales.

La grève dure chez TotalEnergies

La grève dans les raffineries françaises du groupe (+1,59%) a été reconduite lundi matin sur cinq sites. La Première ministre française Elisabeth Borne a par ailleurs annoncé dimanche soir la prolongation de la ristourne de 30 centimes à la pompe de l'Etat "jusqu'à mi-novembre", en assurant que Total allait "également" prolonger sa remise de 20 centimes. Le secteur était généralement bien orienté: BP +1,09%, Shell 0,86% et ENI 0,58%.

La Chine influence le luxe

Les valeurs du luxe étaient en baisse après l'ouverture du congrès du Parti communiste en Chine, un marché clé pour le secteur, au ralenti dépuis plus de deux ans en raison de la pandémie.

Dans son discours, le président Xi Jinping a loué sa politique de "zéro Covid" malgré son impact économique et affirmé que la Chine avait ainsi privilégié les vies humaines avant tout.

Hermes cédait 2,00%, Kering 0,21%, LVMH 1,07% et Burberry 0,41%.

Takeda avance en Europe

Le vaccin contre la dengue du groupe pharmaceutique japonais Takeda (-0,28% à 3.817 yens) a franchi vendredi une étape importante pour sa commercialisation en Europe: un avis positif de la part du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) ouvre la voie à son autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament d'ici quelques mois.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Le cours du pétrole progressait lundi, le baril de Brent pour livraison en décembre prenant 1,07% à 92,61 dollars, tandis que le WTI américain pour livraison en novembre gagnait 1,05% à 86,51 dollars vers 7H55 GMT. Le bitcoin montait de 0,65% à 19.300 dollars.