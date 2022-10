Londres annule "presque toutes" les mesures fiscales annoncées il y a 3 semaines

Le nouveau ministre des Finances Jeremy Hunt a annoncé lundi l'annulation de "presque toutes les mesures fiscales" annoncées il y a trois semaines par son précécesseur Kwasi Kwarteng et qui avaient plongé les marchés britanniques dans la tourmente.

M. Hunt, nommé vendredi dans l'urgence, a martelé que la priorité du gouvernement britannique était de restaurer "la stabilité". Parmi les principales mesures dévoilées lundi, le plafond des factures énergétiques pour tous les ménages sera finalement en vigueur jusqu'à avril seulement et non plus pour deux ans. "D'autres décisions difficiles" sont à venir pour les dépenses gouvernementales comme les impôts, a-t-il ajouté.

Nommé vendredi dans l'urgence, le nouveau Chancelier de l'Echiquier a décidé d'agir sans attendre fin octobre, comme prévu initialement, pour corriger le tir, après la tempête financière et politique provoquée fin septembre par les projets de baisses d'impôts massives, non financées et profitant surtout aux plus riches, du gouvernement. Il doit s'exprimer vers 10H00 GMT sur les télévisions britanniques puis devant la Chambre des communes cet après-midi.

"Soutenir la croissance économique"

Son intervention vise "à s'assurer que des finances publiques tenables sur le long terme soutiennent la croissance économique", d'après le Trésor.

Jeremy Hunt, qui a depuis vendredi mis en pièces le plan économique de Mme Truss, toujours à Downing Street mais sans plus aucun réel pouvoir, présentera ensuite la totalité de son plan budgétaire de moyen terme, ainsi que les prévisions économiques indépendantes de l'organisme public OBR le 31 octobre, comme prévu.

Après une conférence de presse catastrophique vendredi, Mme Truss devait quant à elle rencontrer dans la soirée des parlementaires, pour essayer de les convaincre, si c'est encore possible, qu'elle a encore un avenir à Downing Street.

Plusieurs journaux britanniques se sont fait l'écho ces derniers jours d'un "complot" pour la chasser du pouvoir et le quotidien The Times faisait la liste lundi de qui pourrait la remplacer. Plusieurs députés ont publiquement déclaré que la quatrième Première ministre du Royaume-Uni depuis le référendum du Brexit en 2016 devait partir après seulement 40 jours au pouvoir.

Les marchés rassurés

Son plan économique, annoncé par son précédent ministre des Finances et ami Kwasi Kwarteng, qu'elle s'est résolue à limoger vendredi sous la pression après seulement cinq semaines en fonction, avait paniqué les marchés. Alliant soutien massif aux factures énergétiques et larges baisses d'impôts favorisant surtout les plus aisés, le "plan de croissance" avait fait craindre une sortie de route des finances publiques britanniques. La livre avait chuté tandis que le coût de la dette de l'Etat avait flambé et par ricochet les taux d'emprunt pour les ménages et les entreprises.

La flambée des rendements de la dette d'Etat avait fragilisé les fonds de pension, qui en détiennent une part substantielle. La Banque d'Angleterre avait dû intervenir pour empêcher la situation de détériorer en crise financière.

"La nomination de Jeremy Hunt devrait stabiliser le marché"

Témoignant d'une réaction favorable des investisseurs aux revirements du gouvernement, la devise britannique progressait lundi dans la matinée de 1% à 1,1293 dollar et le rendement des obligations à 30 ans baissait à 4,49%. Victoria Scholar, analyste d'Interactive Investors, y a vu un signe "que l'éviction de Kwasi Kwarteng et la nomination de Jeremy Hunt ont aidé à stabiliser le marché et à réinstaurer de la confiance dans le marché de la dette" de l'Etat britannique. Proche de Rishi Sunak, ex-ministre des Finances et adversaire de Liz Truss dans la campagne pour Downing Street, Jeremy Hunt a affirmé ce week-end qu'il devrait prendre des mesures "difficiles", avec des hausses d'impôts et des baisses de dépenses dans tous les ministères.

Il annonce ainsi un changement de cap radical, affaiblissant encore Liz Truss, qui a perdu son ministre et ami Kwasi Kwarteng et la confiance de son parti.

Deux revirements notables - et humiliants pour Liz Truss - ont déjà été annoncés: une baisse du taux d'imposition pour les revenus des plus aisés a été annulée et une hausse de l'impôt sur les sociétés qui avait été prévue sous Boris Johnson aura finalement lieu, alors que la Première ministre s'y était initialement opposée.

Le plan de Kwarteng et Truss avait amené les agences de notation à abaisser la perspective de la dette britannique et le Fonds monétaire international (FMI) avait enjoint Londres de rectifier le tir.