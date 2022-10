Pourquoi les prix du gaz sont-ils en train de fortement retomber ?

C'était la bonne nouvelle du week-end. Les prix du gaz sont brièvement tombés sous les 140 euros le mégawattheure, bien loin du sommet de 350 euros atteint fin août. Mais paradoxalement, ce niveau "bas" reste bien au-dessus des standards d'avant la guerre en Ukraine. En octobre 2021, les prix tournaient aux alentours des 45 euros le mégawattheure.





Mais quoi qu'il en soit, quelles sont les raisons derrière la baisse constatée pour le moment ?

Les causes sont multiples. D'abord, parce que la météo actuellement douce (et la promesse d'un automne doux) fait baisser la demande, alors que des quantités importantes de GNL (gaz liquéfié) ont été livrées en Europe, ramenant plus d'équilibre entre l'offre et la demande. Ensuite, parce que les réserves de gaz de la Belgique, même si elles ne représentent que 4 % de la consommation annuelle, sont à 100 %.

La baisse concerne les prix du gros, il faudra donc attendre un certain délai pour que les citoyens ressentent cette baisse au niveau de la facture.