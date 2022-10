En verve, les Bourses européennes confirment leur regain de forme

La Bourse de Paris évoluait en nette hausse de 0,98 % dans les premiers échanges, les résultats d'entreprises continuant d'entretenir le vigoureux rebond de l'indice parisien, qui avait chuté proche de son plus bas de l'année jeudi en séance. L'indice vedette CAC 40 avançait de 59,22 points à 6 099,88 points vers 09H25. La veille, il avait avancé de 1,83 %. Depuis son plus bas de jeudi en début d'après-midi, après les chiffres de l'inflation américaine, la cote parisienne a retrouvé du dynamisme: elle a repris près de 7 %, frôlant les 6 100 points pour la première fois depuis le 20 septembre.

"Les publications des résultats restent le point de mire de toutes les entreprises américaines", ainsi qu'en Europe mais "les attentes sont faibles pour cette saison", souligne Stephen Innes, gérant de Spi AM.

Sur le plan macro-économique, les données seront en revanche bien plus légères cette semaine. Lundi, la forte baisse de l'activité manufacturière de la région très industrialisée de New York a aussi pu réjouir les investisseurs qui espèrent depuis des mois qu'une dégradation des indicateurs économiques pousse la Banque centrale américaine à réduire son tour de vis monétaire. Le complet revirement britannique sur les mesures budgétaires annoncées fin septembre, qui avait stressé les marchés et provoqué l'envolée des taux d'intérêt britannique et la chute de la livre, apporte également un répit pour les acteurs du marché.

Toutefois, si "un rebond d'une certaine forme devait finir par se produire" après deux mois difficiles pour les actions, l'analyste d'Oanda Craig Erlamn reste prudent et se dit "pas convaincu qu'il y ait beaucoup de substance derrière".

A la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 bondissait également de 1,06 % pour s'afficher à 3 490,83 points. La Bourse de Francfort suivait la même tendance, le DAX progressant de 1,19 % à 12 800,00 points. La Bourse de Londres réalisait un début de séance similaire, le FTSE-100 engrangeant une hausse de 1,01 % à 6 989,94 points.