Les Bourses européennes gardent un cap positif

Les Bourses européennes ont gardé un cap positif mardi, s'octroyant leur quatrième séance de gains consécutive, les investisseurs pouvant se réjouir du reflux des prix du gaz et de plusieurs résultats d'entreprises meilleurs que prévu.

La Bourse de Bruxelles reste en mode de reprise. Il a affiché mardi sa quatrième journée consécutive de gains. Dans le même temps, l'indice Bel20 a gagné 0,87 % supplémentaire pour atteindre 3 484,01 points. Sofina et Umicore ont enregistré les gains quotidiens les plus importants parmi les valeurs de l'indice. La société holding a gagné 4,57 % à un cours de clôture de 192,10 euros, tandis que le groupe métallurgique a progressé de 2,62 % à 32,47 euros.

Les places européennes ont fini en hausse: +0,44% à Paris, +0,92% à Francfort et +0,24% à Londres.

Valeurs de clôture du 17 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 47,76 (47,54)

Ackermans + 137,70 (137,20)

Aedifica - 76,00 (76,70)

Ageas + 39,84 (39,43)

Aperam + 25,27 (25,24)

arGEN-X + 377,60 (371,50)

Cofinimmo - 82,65 (83,20)

Colruyt + 23,21 (22,91)

D'Ieteren + 159,30 (156,00)

Elia + 120,50 (119,50)

Galapagos + 46,00 (45,54)

GBL + 73,64 (72,80)

KBC - 49,42 (49,49)

Proximus + 9,66 (9,55)

Sofina + 192,10 (183,70)

Solvay + 88,56 (86,90)

UCB - 75,76 (76,02)

Umicore + 32,47 (31,64)

VGP - 76,60 (77,70)

WDP - 25,22 (25,34)

L'avis du Broker sur Bekaert, Brederode, Proximus et Telenet :

Bekaert (-0,4% à 27,78 euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant ajusté de 48 vers 39 euros avant la publication du rapport d'activités pour le troisième trimestre. "Nous avons intégré une augmentation des risques de récession susceptible de faire pression sur les marges de certains produits". Il pointe toutefois le faible endettement et une décote de 20% pour justifier le maintien d'un avis favorable.

Brederode (+0,9% à 94,1 euros) a reçu un premier avis "acheter" chez Leleux Associated Brokers, avec un objectif fixé à 113 euros. L'analyste souligne la bonne diversification sectorielle du holding, avec une exposition importante sur le dollar. La forte correction intervenue depuis le début 2022 a permis une augmentation de la décote à plus de 25%. "L'augmentation des taux d'intérêt pourrait toutefois remettre en question la stratégie d'investissement dans les fonds américains spécialisés dans le capital-risque".

ING a lourdement descendu ses objectif sur les deux groupes télécoms belges, et 16,5 vers 10 euros pour Proximus (+1,2% à 9,66 euros) avec un avis "vendre" ; et de 40 vers 17 euros chez Telenet (-0,3% à 13,66 euros) avec un avis "conserver". Pour Proximus, l'analyste souligne que le rendement élevé (11%) semble vulnérable. "Nous pensons que le consensus sous-estime l'impact de l'inflation, de la hausse de la concurrence et des investissements dans le réseau de fibre de verre. La période de performance boursière décevante n'est probablement pas encore terminée".