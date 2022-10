Les Bourses Européennes clôturent dans le rouge

Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mercredi, les pressions inflationnistes persistantes annulant l'optimisme apporté par des résultats d'entreprises de bonne facture. La Bourse de Paris a cédé 0,43% à 6.040,72 points, Francfort a perdu 0,19%, Londres 0,17% et Milan 0,22%.

A New York, après une ouverture en petite baisse, la situation était plus mitigée. Vers 16H00 GMT, le Dow Jones grappillait 0,04%, le S&P 500 cédait 0,31% et le Nasdaq 0,35%.

Les résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu dans les premières publications aux Etats-Unis et en Europe ont porté la tendance des dernières séances.

La hausse des Bourses européennes a été "limitée par une forte hausse des rendements américains, ainsi que par le dollar américain, après que le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la Fed ne serait pas en mesure de faire une pause dans la hausse des taux si l'inflation continuait à augmenter", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Valeurs de clôture du mercredi 19 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.