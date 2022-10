La Bourse de Bruxelles et ses voisins européens poursuivent leur repli

La tendance restait négative jeudi matin en Europe où l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxelles reperdait 1,1% à 3.402 points vers onze heures avec 16 de ses éléments en baisse, arGEN-X (355,90) et Galapagos (43,70) en tête avec des reculs de 4,9 et 3,2%, en compagnie de WDP (23,82) qui perdait 3,4%.

AB InBev (46,26) et Colruyt (23,08) étaient négatives de 0,8%, Ageas (39,93) et KBC (49,03) cédant 0,4 et 0,1%. Solvay (87,94) et UCB (73,38) valaient 0,5 et 1,2% de moins que la veille, Aperam (25,19) et Elia (118,00) cédant 0,3 et 0,9% tandis que Umicore (31,96) et D'Ieteren (158,00) regagnaient 0,1%.

Ontex (5,84) rebondissait par ailleurs de 9,9% tandis que les résultats et prévisions de Sipef (58,90) étaient saluées par un bond de 5,4%, Econocom (2,56) regagnant 2,2% alors que la BNB (710,00) chutait de 6,8% supplémentaires. Biotalys (6,58) et MDxHealth (0,66) étaient enfin positives de 2,8% contrairement à Onward Medical (6,12) et Sequana Medical (6,62), négatives de 2,1 et 1,8%.

"L'incertitude et le scepticisme des investisseurs persistent cette semaine, car les perspectives à court et moyen terme restent floues pour la plupart des opérateurs de marché qui évaluent toujours la perspective d'une récession économique provoquée par le cycle actuel de politique agressive des banques centrales", résume Pierre Veyret, analyste chez ActiVtrades.

De son côté, la Bourse de Paris hésitait sur fond de nouvelle salve de résultats d'entreprises à analyser dans un contexte de fortes incertitudes. Après une ouverture plus téméraire que celles de ses consoeurs européennes, l'indice parisien CAC 40 repartait à la baisse (-0,12% à 6.032,86 points vers 10H55), après avoir cédé 0,43% la veille.

Ailleurs en Europe, les indices restaient mal orientés ce jeudi. Francfort pliait de 0,68%, Londres de 0,15%, Milan de 0,25% vers 07H30 GMT.

L'euro s'inscrivait à 0,9785 USD dans la matinée de jeudi, contre 0,9798 la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 6,70 dollars à 1.629,50 dollars et le lingot se négociait autour de 53.540 euros, en recul de 145 euros.