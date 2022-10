Accueil Economie Placements & Marchés La force du dollar pousse le yen au plus bas depuis 1990 Le yuan et d’autres devises asiatiques, ont été secoués sur le front des changes. Patrick Van Campenhout Journaliste - Auteur



C’est impressionnant : depuis le 1er janvier de cette année, le dollar a bondi de 30 % par rapport à la devise japonaise. ©Copyright (c) 2017 SOUTHERNTraveler/Shutterstock. No use without permission.

Avis de tempête confirmé sur le marché des changes. Les victimes du jour, le yen et le yuan. Pour la devise japonaise, les cambistes attendaient pour jeudi le passage d’un cap symbolique : celui des 150 yens pour un dollar, soit le niveau le plus bas...