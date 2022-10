Accueil Economie Placements & Marchés La stabilité de Coca-Cola plus forte que les crises Coca-Cola est l’archétype de la société stable. Le groupe distribue un dividende brut d’environ 3 %, qui est révisé chaque année vers le haut depuis près de 60 ans. Frédéric Lejoint Coca-Cola est l'archétype de la société stable. ©JC Guillaume

Le groupe américain Coca-Cola est à ce jour le plus grand producteur de boissons non alcoolisées au monde, au travers de marques mondialement connues comme Fanta, Sprite, Aquarius, Minute Maid, Schweppes et bien entendu Coca-Cola....