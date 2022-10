Bourse de Bruxelles : Le dérapage de Ageas repousse le BEL 20 sous les 3.500 points

L'indice à la Bourse de Bruxelles conservait une petite avance de 0,05% à 3.497 points vers onze heures avec 9 de ses éléments dans le vert.

Ageas (38,15) pesait sur le BEL 20 en chutant de 4% après un dérapage de 5% qui avait fait passer le titre de 39,90 à 37,84 euros.

KBC (49,53) cédait 1,1% tandis que AB InBev (47,62) et Colruyt (23,22) remontaient de 1 et 0,4%, Elia (121,20) et Sofina (193,10) s'appréciant de 1,2 et 2,5%.

Solvay (91,82) et Galapagos (45,21) valaient 0,4% de moins que la veille, UCB (75,24) et arGEN-X (383,90) gagnant par contre 1,3 et 1%.

Aperam (26,09) et Umicore (33,14) étaient négatives de 1 et 1,6%, D'Ieteren (161,40) progressant de 0,8% tandis que WDP (25,28) récupérait 1,4%.

Hors BEL 20, Bpost (5,11) devait plonger de 9% avant de ramener cet écart à 7%, la BNB (788,00) remontant par contre de 3,4% supplémentaires.

Exmar (9,79) et Agfa-Gevaert (2,84) abandonnaient 2,1 et 1,7% contrairement à Ontex (5,86) et Engie (12,91) qui gagnaient 1,8% chacune.

Bone Therapeutics (0,17) et Sequana Medical (7,22) se distinguaient enfin par des bonds de 17,5 et 9% tandis que Nyxoah (6,18) et Biocartis (1,14) s'appréciaient de 2,1 et 1,8%.

L'euro s'inscrivait à 0,9868 USD dans la matinée de mardi, contre 0,9878 lundi vers 16H30. L'once d'or cédait 2,75 dollars à 1.645,20 dollars et le lingot se négociait autour de 53.600 euros, en recul de 35 euros.