La Bourse de Bruxelles enchaîne et repasse au-dessus des 3 500 points

Après maintes tentatives, la Bourse de Bruxelles est parvenue à se maintenir au-dessus des 3 500 points en progressant nettement dans l'après-midi à l'instar de ses voisins européens, Wall Street s'orientant elle-même à la hausse. Le Bel 20 gagnait finalement 1,29 % à 3 540,32 points avec 15 de ses éléments dans le vert, immobilières en tête avec des rebonds de 6,02 et 5,15 % en WDP (26,42) et VGP (79,70), Aedifica (80,20) et Cofinimmo (85,70) regagnant 4,97 et 4,51 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX s'appréciait de 0,94 % à 13 052,96 points. La Bourse de Paris bondissait de 1,94 %, le CAC 40 atteignant les 6 250,55 points. La Bourse de Londres faisait du surplace, le FTSE-100 se maintenant à 7 013,99 points.

Valeurs de clôture du 25 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 47,41 (47,15)

Ackermans + 140,10 (139,00)

Aedifica + 80,20 (76,40)

Ageas - 38,16 (39,74)

Aperam + 26,43 (26,36)

arGEN-X + 389,90 (380,20)

Cofinimmo + 85,70 (82,00)

Colruyt + 23,58 (23,13)

D'Ieteren + 164,70 (160,10)

Elia + 124,70 (119,80)

Galapagos - 45,31 (45,42)

GBL + 74,82 (73,66)

KBC + 51,08 (50,10)

Proximus - 9,62 (9,68)

Sofina + 196,60 (188,30)

Solvay - 91,50 (92,22)

UCB + 74,56 (74,26)

Umicore - 33,27 (33,69)

VGP + 79,70 (75,80)

WDP + 26,42 (24,92)

L'avis du Broker pour Elia, Sequana Medical et Solvay

Elia (+4,1% à 124,7 euros) a été confirmé à « conserver » chez ING, l’objectif étant relevé de 109,5 vers 120 euros. L’analyste souligne la position stratégique du groupe dans le cadre du plan ambitieux de l’Union Européenne pour développer le réseau électrique. "La crise actuelle a renforcé le besoin d’indépendance par rapport aux énergies fossiles provenant de Russie. Une grande partie de la croissance future a toutefois d’ores et déjà été intégrée dans la valorisation, avec une prime désormais très élevée par rapport aux concurrents."

Sequana Medical (+6,3% à 7,04 euros) a vu son objectif grimper de 11 vers 12,6 euros chez Degroof Petercam, la note étant maintenue à « acheter ». Cette révision est intervenue suite à la publication d’une étude clinique favorable pour l’Alfapump, qui ouvre la voie sur un dépôt de dossier aux Etats-Unis pour le second semestre 2023. "C’est un développement très favorable, et nous avons relevé notre probabilité de succès de 75 vers 90% pour ce programme", avec un pic de vente tournant autour de 230 millions d’euros d’ici 2038.

Solvay (-0,8% à 91,5 euros) a été confirmé à « pondération en ligne » chez Barclays, l’objectif étant relevé de 114 vers 121 euros. Cette révision fait suite à l’annonce d’une alerte positive sur les résultats 2022, qui a entraîné une hausse des attentes bénéficiaires du courtier britannique. "La réaction timorée du marché et les commentaires des concurrents semblent toutefois indiquer que les hausses de prix ne devraient pas être soutenables."