Le principal actionnaire d'Ageas annonce vouloir vendre une partie de son portefeuille

Fosun, le conglomérat chinois qui contrôle environ 10 % des actions de l'assureur belge Ageas, veut vendre jusqu'à 11 milliards de dollars d'actifs au cours des 12 prochains mois, a-t-il annoncé. Sa participation au sein de plusieurs acteurs financiers européens est en cours d'analyse, écrit l'agence de presse Bloomberg.

L'annonce a mis sous pression l'action d'Ageas, qui a perdu plus de 4 % ce mardi.

Fosun, principal actionnaire d'Ageas, fait partie des plus importantes sociétés d'investissement non étatiques en Chine. La société détient également une participation dans la banque allemande Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank. Elle envisage de vendre certains investissements non stratégiques pour améliorer sa position de liquidité. Fosun souhaite se concentrer sur les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le tourisme.

L'Etat belge fait également partie des actionnaires d'Ageas. En janvier dernier, via la Société Fédérale de Participations et d'Investissements (SFPI), il a acquis une participation de 6,3 % dans le capital du groupe d'assurances.