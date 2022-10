Les Bourses mondiales avancent dans un tourbillon de résultats

Les Bourses mondiales poursuivaient leur progression mardi, entre de nombreux résultats d'entreprises en Europe et avant que les premiers géants technologiques américains publient les leurs.

L'Europe a ouvert en hausse, après une nette progression la veille. Francfort prenait 0,28%, Paris 0,60%, Milan 0,32% vers 07H20 GMT. En revanche, Londres cédait 0,22%.

En Asie, les Bourses chinoises stoppaient l'hémorragie après leur chute de la veille, mais ne parvenaient pas à rebondir: Hong Kong reculait un peu (-0,12%) dans les derniers échanges après avoir plongé de plus de 6%, Shanghai aussi (-0,04%) après avoir perdu 2% lundi.

Le yuan onshore, qui s'échange sur le marché intérieur chinois, a touché mardi un plus bas de près de 15 ans face au dollar, autre signe d'inquiétude des investisseurs après la reconduction du président Xi Jinping.

La Bourse de Tokyo a gagné 1,02%.

Wall Street a aussi terminé en nette hausse lundi, le Dow Jones touchant son plus haut niveau en un mois.

Les indices sont portés par une détente sur le marché obligataire, qui se poursuivait mardi en début de séance européenne. L'emprunt a 10 ans français, l'échéance qui fait référence tombait à 2,77% contre plus de 3% vendredi en séance et l'allemand à 2,25%. Les taux d'intérêt demeurent à des niveaux élevés, le 10 ans américain restant bien au-dessus des 4% (4,18%), un seuil franchi pour la première fois en plus de 10 ans lors de la clôture mi-octobre.

"La faiblesse" des indicateurs avancés de l'activité en octobre (PMI) publiés lundi "confirme que la croissance mondiale marque le pas significativement. Et cela contribue à entretenir les questions relatives au pivot des banques centrales", vers une politique monétaire un peu moins restrictive, ce qui soulagerait les indices, écrivent les analystes de Natixis.

Bénéfices encore en baisse pour les banques

Confirmant la tendance aux Etats-Unis avec les premières publications des banques, la Suisse UBS et la Britannique HSBC ont enregistré des baisses de leur bénéfice respectivement de 24% à 1,7 milliard de dollars et de 46% à 1,913 milliard de dollars lors du troisième trimestre.

Les appréciations des investisseurs divergeaient toutefois: HSBC perdait 4,10%, entraînant aussi sa compatriote Standard Chartered (-1,57%) mais UBS prenait 1,95%. Le reste du secteur bancaire européen est globalement bien orienté.

Parmi les autres résultats:

Air Liquide montait de 4,12% à Paris après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 43% tiré par les prix du gaz.

Le groupe de logiciel allemand SAP était aussi salué (+2,89%).

En revanche, Orange cédait 1,42% en France.

Aux Etats-Unis, Coca-Cola, General Motors ou encore UPS seront à l'honneur avant l'ouverture de la Bourse, puis les géants Alphabet et Microsoft après la clôture.

Du côté des devises et des matières premières

Le pétrole baissait légèrement: le baril de Brent de mer du Nord pour échéance décembre montait de 0,28% à 93,00 dollars, et le WTI américain de 0,14% à 84,46 dollars vers 07H10 GMT.

Le gaz naturel européen, qui est passé sous les 100 euros pour la première fois depuis juin lundi, continuait de baisser: il valait 95,30 euros le mégawattheure, soit un repli de 3,90%.

L'euro cédait 0,14% face au dollar, à 0,9861 dollar pour un euro, la livre montait de 0,07% à 1,1288 dollar vers 07H15 GMT.

Le bitcoin cédait 0,42% à 19.300 dollars.

Le cours du yen se stabilisait face au dollar après ses violentes oscillations autour du week-end, attribuées par les observateurs du marché à des interventions du gouvernement japonais pour soutenir sa monnaie. Vers 06H45 GMT, un dollar s'échangeait pour 148,96 yens (+0,03%).