Ageas et AB InBev pèsent sur le BEL 20

Le BEL 20 et ses voisins européens étaient partagés mercredi vers 11h00 alors que l'indice de référence belge reculait de 0,8% à 3.510 points avec neuf de ses éléments dans le rouge. Ageas (34,34) reculait de 10% après un avertissement sur résultats et un détachement de coupon, ce recul se ramenant à 6,3% compte tenu de la soustraction du dividende.

AB InBev (46,19) pesait également sur le BEL 20 en perdant 2,6% sous l'influence de la chute de 10% de Heineken, Aedifica (76,30) et Cofinimmo (83,05) chutant de même de 4,8 et 3,1% après la chute de Orpea.

KBC (51,16) était positive de 0,1%, Solvay (92,04) et UCB (75,84) progressant de 0,6 et 1,7% alors que arGEN-X (388,40) et Galapagos (45,12) cédaient 0,4% chacune.

VGP (78,40) et WDP (26,00) reperdaient 1,6%, Elia (124,30) et Proximus (9,59) cédant 0,3% tandis que Aperam (26,83) et Umicore (33,62) remontaient de 1,5 et 1%, Colruyt (23,69) et D'Ieteren (165,50) gagnant 0,5%.

Euronav (18,32) et Exmar (10,08) étaient positives de 2,5 et 2,7%, CFE (10,68) gagnant 2,5% tandis que EVS (20,90) et Jensen (28,70) progressaient de 3,2 et 4,3%, Deceuninck (2,12) de 2,6% ; les résultats de Melexis (75,00) étant par contre accueillis par une baisse de 3,6%.

Bone Therapeutics (0,26) poursuivait enfin son ascension avec une envolée de 50% à l'inverse de Oxurion (0,04) qui s'érodait de 15,9% supplémentaires, Biocartis (1,11) cédant 2,6% tandis que Hyloris (12,78) s'appréciait de 2,2%.

L'euro s'inscrivait à 1,0035 USD dans la matinée de mercredi, contre 0,9945 la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 16,00 dollars à 1.671,40 dollars et le lingot se négociait autour de 53.550 euros, en progrès de 35 euros.