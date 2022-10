Les annonces de la BCE divisent les Bourses européennes, le Bel 20 en léger recul

La Bourse de Bruxelles et ses voisines européennes étaient partagées après la hausse des taux de la BCE, le Bel 20 repassant de 0,18 % dans le rouge en terminant à 3 527,26 points avec seulement 6 de ses éléments en baisse, Ackermans (140,90) et D'Ieteren (167,00) étant stationnaires.

Il bénéficiait toujours du soutien de AB InBev (50,00), propulsée de 5,86 % à la hausse par des résultats supérieurs aux attentes alors que arGEN-X (358,40) plongeait de 7,63 % après avoir gagné jusqu'à 4,5 % en matinée, également après résultats. Les immobilières voyaient toujours Aedifica (80,00) et WDP (26,64) regagner 3,43 et 3,18 % en compagnie de VGP (82,50) et Cofinimmo (85,30), en progrès de 2,74 et 2,09 %.

La Bourse de Paris affichait un recul plus marqué, le CAC 40 lâchant 0,51 % à 6 244,03 points. La Bourse de Francfort terminait pour sa part légèrement dans le vert, le DAX s'appréciant de 0,12 % à 13 211,23 points. Légère hausse aussi à la Bourse de Londres, où le FTSE-100 grappillait 0,25 % à 7 073,69 points.

Valeurs de clôture du jeudi 27 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 50,00 (47,23)

Ackermans = 140,90 (140,90)

Aedifica + 80,00 (77,35)

Ageas + 35,27 (34,61)

Aperam - 26,84 (27,09)

arGEN-X - 358,40 (388,00)

Cofinimmo + 85,30 (83,55)

Colruyt + 24,31 (24,02)

D'Ieteren = 167,00 (167,00)

Elia + 126,30 (124,60)

Galapagos - 45,35 (45,59)

GBL + 74,90 (74,88)

KBC - 50,98 (51,58)

Proximus + 9,86 (9,72)

Sofina + 202,00 (199,50)

Solvay - 91,96 (92,14)

UCB - 73,82 (76,38)

Umicore + 34,01 (33,93)

VGP + 82,50 (80,30)

WDP + 26,64 (25,82)

L'avis du Broker pour ArgenX, Ageas et AB InBev

ArgenX (-7,63 % à 358,40 euros) a été confirmé à « conserver » chez Degroof Petercam, qui a descendu son objectif de 407 vers 391 euros. En dépit d’excellentes performances commerciales pour le Vyvgart (Efgartigimod) durant le troisième trimestre, l’analyste a révisé son modèle afin de prendre en compte un pic de ventes qui devrait être moins élevé que prévu pour une indication actuellement explorée dans les essais cliniques. "Au vu du faible potentiel haussier par rapport au cours, nous maintenons notre avis sur le titre."

Ageas (+1,91 % à 35,27 euros) a subi deux nouvelles révisions à la baisse suite à l’alerte sur les résultats annoncée ce mercredi. Berenberg a descendu son avis d’« acheter » vers « conserver » avec un objectif reculant vers 50,1 euros. "Cette révision reflète notre préférence à détenir actuellement des assureurs-vie comme Aegon." De son côté, Barclays Capital se montre moins pessimiste, et estime que cette alerte ne devrait pas se répéter durant les prochains trimestres. Le courtier a maintenu son avis « surpondérer », avec un objectif descendu vers 49,5 euros.

AB Inbev (+5,86% à 50,00 euros) a annoncé des chiffres supérieurs aux attentes. Chez Degroof Petercam, l’analyste souligne qu’au "vu de la bonne performance opérationnelle, une valorisation au moins en ligne avec les concurrents se justifie", tandis que Kepler Cheuvreux s’attend à de légers ajustements à la hausse pour les attentes du consensus. Les deux courtiers ont un avis « acheter » et un objectif de 68 euros sur AB Inbev.