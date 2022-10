La Bourse de Bruxelles pousse et repasse les 3 550 points pour clôturer la semaine

La Bourse de Bruxelles et ses voisines européennes évoluaient dans le désordre alors que Wall Street ouvrait en hausse. La place belge se distinguait grâce au soutien d'arGEN-X (384,80) qui rebondissait de 7,37 % après sa chute de 7,63 % de la veille, Proximus (10,20) gagnant 3,52 % après résultats.

Le Bel 20 terminait sur un gain de 0,75 % à 3 553,63 points avec 7 de ses éléments en hausse et freiné par les valeurs immobilières qui repartaient à la baisse avec des reculs de 3,52 et 2,93 % en VGP (79,60) et Cofinimmo (82,80), Aedifica (77,95) et WDP (26,34) perdant 2,56 et 1,13 %. Sofina (199,30) reculait de 1,34 % en compagnie de Aperam (26,35) et Umicore (33,37), négatives de 1,83 et 1,88 % alors que Ageas (35,25) cédait 0,06 % contrairement à KBC (51,18) et AB InBev (50,20) qui progressaient de 0,39 et 0,40 %.

Du côté de la Bourse de Francfort, le DAX avançait également de 0,24 % à 13 243,33 points. La Bourse de Paris était également dans le vert, le CAC 40 s'appréciant de 0,46 % à 6 273,05 points. Seule la Bourse de Londres terminait dans le rouge, le FTSE-100 abandonnant 0,37 % à 7 047,67 points.

Valeurs de clôture du vendredi 28 octobre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :