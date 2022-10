Les Bourses mondiales dans le rouge : "Les mauvaises performances des géants technologiques déroutent de nombreux investisseurs"

Les Bourses mondiales évoluaient en nette baisse vendredi, après la débâcle des géants technologiques à Wall Street cette semaine et des annonces sans surprise des banques centrales.

La Bourse de Paris reculait de 0,79%, la Bourse de Francfort de 1,06%, Milan 1,22%, mais la Bourse de Londres perdait 0,94% vers 07H40 GMT. Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles stagnait presque à -0,04% à 3 525.88 vers 10H30 (8H30 GMT).

En Asie, la Bourse de Hong Kong, à dominante technologique, perdait 4,22% dans les derniers échanges. Shanghai cédait 2,25% et Tokyo a terminé en baisse de 0,88%.

La tech américaine inquiète avec des croissances au ralenti et des prévisions peu enthousiasmantes, montrant que les géants d'internet qui semblaient intouchables sont rattrapés par la crise économique et la concurrence de nouveaux acteurs.

"Le message envoyé aux marchés" par ces mauvaises performances des géants technologiques "déroute de nombreux investisseurs, car le ralentissement brutal de ce secteur contraste avec des indicateurs économiques positifs", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Après la Banque du Canada (BOC) mercredi, la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, c'était au tour de la Banque du Japon de se réunir vendredi. L'institution a maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, à contre-courant des autres grandes banques centrales mondiales, une divergence qui a récemment fait chuter le yen au plus bas en 32 ans par rapport au dollar.

Cette décision est "sans surprise, sans changement de politique", confirme Michael Hewson.

"Le véritable message qui anime les marchés actuellement n'est pas tant une pause qu'un ralentissement du rythme des hausses", estime encore l'analyste. La décision de la banque centrale américaine (Fed) est attendue mercredi prochain.

Les premiers effets du resserrement monétaire des banques centrales commence à se faire sentir, en France et en Espagne par exemple, où la croissance a ralenti au troisième trimestre.

Amazon en déroute, la tech entraînée

Le géant américain de la distribution Amazon a enregistré jeudi une baisse de 9% de son bénéfice net au troisième trimestre et fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, assorti de prévisions jugées prudentes pour le quatrième trimestre.

Le marché a très mal réagi à cette publication. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action Amazon chutait de plus de 11%.

Quant à Apple, il a dépassé les attentes du marché mais l'iPhone, son produit phare, n'a pas autant rapporté que ne l'espéraient les investisseurs.

A Hong Kong, des géants tels que Alibaba (-4,93%), Baidu (-5,02%) ou Tencent (-5,72%) ont essuyé de lourdes pertes.

En Europe, STMicroelectronics perdait 4,77%, Infineon 3,19% et ASML 3,37%.

Air France-KLM et Airbus mal accueillis

Air France-KLM a engrangé 460 millions d'euros de bénéfice net au troisième trimestre grâce à une forte demande de voyages aériens pendant l'été, réalisant même un chiffre d'affaires supérieur à la période correspondante de 2019, avant le Covid.

Le titre a cependant été mal accueilli en bourse, chutant de 4,56% à 1,51 euros vers 7H35 GMT.

Airbus (-0,26% à 106,40 euros vers 7H40 GMT) a dégagé un bénéfice net en hausse de 65%, à 667 millions d'euros, réalisant une "solide performance financière" au troisième trimestre, a annoncé vendredi le groupe européen.

Le transporteur aérien britannique IAG (-1,44%), maison mère de British Airways et Iberia notamment, a dégagé un bénéfice au troisième trimestre de 853 millions d'euros contre une perte l'année passée.

Volkswagen freine

Le numéro un mondial de l'automobile Volkswagen a annoncé un recul de son bénéfice net trimestriel à cause de la Russie et de l'entrée en Bourse de Porsche, et revu ses prévisions de livraisons de véhicules à la baisse. Il perdait 2,39% à Francfort.

Du côté des devises et des matières premières

L'euro reculait de 0,13% face au billet vert, à 0,9951 dollar vers 07H35 GMT après être repassé au-dessus de la parité pour la première fois en plus d'un mois mercredi. La livre reculait de 0,41% à 1,1518 dollar.

Le bitcoin s'établissait à 20.190 dollars, en baisse de 1%.

Le baril de Brent du mer du Nord pour livraison en décembre reculait de 1,19% à 95,81 dollars, celui du WTI américain de 1,55% à 87,70 dollars vers 07H30 GMT.

Le prix du gaz naturel européen prenait 4,86% et coûtait 112,25 euros le mégawattheure.