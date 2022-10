Accueil Economie Placements & Marchés Revue Boursière : Le Krach des technos à New York a fait disparaître 4.000 milliards de dollars cette année Les stars du Nasdaq avaient grimpé trop vite et trop haut grâce aux taux très bas, la correction était inévitable. Patrick Van Campenhout Journaliste - Auteur



Si, en zone euro, les yeux sont restés braqués cette semaine sur la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), c'est encore à New York que l'actualité a té la plus chahutée, avec les résultats très attendus des poids lourds de la technologie et de l'économie des réseaux. Et là, à l'exception d'Apple qui a assuré, on peut dire que la correction tourne désormais clairement au Krach boursier. Depuis le début de l'année,...