L'inflation britannique à un pic de 10,9% en octobre

La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé ses taux directeurs jeudi de 0,75 point à 3%, sa plus forte hausse depuis 1989 pour contrer l'inflation, tout en signalant au marché qu'il surestimait sa volonté de poursuivre des hausses qui pèsent sur l'économie.

La BoE vise une inflation de 2%, et comme elle dépasse actuellement 10%, "de nouvelles hausses (des taux directeurs) seront nécessaires pour atteindre notre objectif, cependant le sommet sera moins haut que le marché ne le prévoit", a indiqué la BoE dans un résumé de sa réunion.

Si elle emboîte ainsi le pas à la Banque centrale européenne et à la Réserve fédérale américaine, qui ont toutes deux monté ces derniers jours leurs taux directeurs de 0,75 point, la BoE, qui avait été l'une des premières banques à les augmenter fin 2021, est désormais l'une des premières à signaler un ralentissement à venir.

Souvent accusée d'envoyer des messages peu limpides aux marchés, la Banque d'Angleterre a opté pour un message explicite en leur assurant que leur attente d'un taux à plus de 5% en 2023 serait trop néfaste pour l'économie britannique.

Dans ses projections, qui s'appuient toujours sur des taux qui évolueraient en ligne avec les paris du marché, la BoE peint en effet un paysage économique lugubre, avec huit trimestres consécutifs de contraction de l'économie à partir de mi-2022.

Dans cette hypothèse, le coût des emprunts deviendrait trop élevé pour les ménages et les entreprises, et s'ajouterait à la crise du coût de la vie provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine et l'envolée des prix de l'énergie.

Quant à l'inflation, "elle devrait reculer bien en dessous de l'objectif de 2% dans deux ans, et encore plus bas dans trois ans", précise la BoE.

Même si les taux restaient à 3%, un sommet depuis 2008, la récession durerait jusqu'à la fin de l'année prochaine, prévient la BoE.

"Les chercheurs de la Banque s'attendent à ce que le PIB se soit contracté de 0,5% au troisième trimestre, soit 0,9 point de pourcentage plus bas que prévu (lors des dernières prévisions) en août", explique le Comité de politique monétaire (MPC) dans ses minutes.

"Cette faiblesse attendue reflète en partie le jour férié dû aux funérailles de la Reine en septembre, mais est principalement causé par une faiblesse de la production", précise-t-il.

L'inflation devrait atteindre un pic à un peu moins de 11% en octobre, un peu moins qu'attendu en raison de mesures gouvernementales de limitation des prix de l'énergie.

Décision "à l'aveugle"

L'exercice de projection de la BoE est particulièrement périlleux en raison de l'incertitude politique au Royaume-Uni, et plusieurs observateurs ont noté qu'une fois encore, la Banque prenait sa décision "à l'aveugle".

En septembre déjà, elle avait remonté son taux de 0,5 point de pourcentage à la veille d'annonces budgétaires de la nouvelle Première ministre Liz Truss, dont le coût très élevé a fait s'envoler le coût de la dette britannique.

Le Comité de politique monétaire (MPC) ne se doutait pas de l'ampleur du plan annoncé et que son accueil désastreux sur les marchés allait pousser la Première ministre à la démission.

Désormais, la Banque attend le 17 novembre les décisions de son successeur Rishi Sunak, qui a au contraire promis un plan de rigueur à base de baisses des dépenses et de hausses des impôts.

"Le comité prendra en compte les annonces à venir du gouvernement lors de sa réunion de décembre et quand il reverra ses projections en février", précise la BoE.

Par ailleurs, la Banque a repris ses ventes d'obligations, interrompues par le choc causé par les annonces budgétaires de Mme Truss.

La BoE cherche à diminuer l'enveloppe énorme de titres qu'elle détient dans le cadre des ses programmes de rachats d'actifs (Quantitative easing ou QE), notamment achetés dans les premiers mois de la pandémie de Covid-19.

La première vente d'obligations d'Etat a eu lieu le 1er novembre.

"Le 2 novembre 2022, le montant total des actifs détenus à des fins de politique monétaire était de 855 milliards de livres, soit 837 milliards de livres de bons du gouvernement britannique et 17,4 milliards de livres de bons d'entreprises", énumère la BoE.