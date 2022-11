Les Bourses européennes se dispersent mais le Bel 20 entame la semaine dans le vert

Les indices hésitent et aucune tendance ne se dégage des marchés.

Les Bourses européennes ont terminé sans tendance lundi, la confusion régnant à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis et autour de la politique sanitaire en Chine.

La Bourse de Francfort a fini en nette hausse de 0,55%, mais Paris a terminé stable (à 0,00% exactement) tandis que Londres a lâché 0,48%.

La Bourse de Bruxelles a entamé la nouvelle semaine avec un léger gain. L'indice Bel20 a augmenté de 0,38 % pour atteindre 3 616,18 points.

Colruyt a revendiqué une avance parmi les actions de l'indice. Le distributeur a grimpé de 4 pour cent à 25,45 euros. Jefferies a placé le titre sur sa liste d'achat, bien que la maison de courtage ait abaissé son objectif de prix de 48,50 euros à 29 euros dans le processus. La vente des intérêts de l'entreprise dans le secteur de l'énergie pourrait apporter une valeur ajoutée, a-t-elle ajouté.

Solvay a également connu une bonne journée. Le titre de la chimie a gagné 2,90 % sur un cours de clôture de 97,20 euros. Le Crédit Suisse a relevé son objectif de cours pour le titre de 98 euros à 119 euros.

Au deuxième rang, Immobel s'est précipité de 5,82 % à 45,45 euros.

Parmi les valeurs d'élite, les pertes ont ensuite surtout concerné Galapagos, qui a encore chuté de 3,97 % à 41,31 euros. Les investisseurs n'ont pas applaudi l'ajustement stratégique que la société de biotechnologie a annoncé la semaine dernière.

Sur la deuxième ligne, Exmar a chuté de 5,88 % à 9,45 euros. Cela s'explique par le versement d'un dividende intérimaire de 0,95 euro par action. Sans cette réduction, l'action aurait connu une forte hausse. RHA/

AB InBev + 52,62 (52,23)

Ackermans + 143,80 (142,20)

Aedifica + 78,30 (78,10)

Ageas + 37,05 (36,78)

Aperam + 28,37 (28,29)

arGEN-X - 365,00 (371,80)

Cofinimmo + 87,30 (86,85)

Colruyt + 25,45 (24,47)

D'Ieteren + 166,90 (165,10)

Elia - 127,80 (129,30)

Galapagos - 41,31 (43,02)

GBL + 75,34 (74,52)

KBC + 53,44 (53,00)

Proximus + 10,62 (10,60)

Sofina + 205,60 (198,60)

Solvay + 97,20 (94,46)

UCB - 75,18 (76,44)

Brokers du lundi

Colruyt (+4% à 25,45 euros) a été remonté de « conserver » vers « acheter » chez Jefferies, l’objectif étant ajusté vers 29 euros. L’analyste souligne que la vente des activités de production d’énergie offshore (Parkwind) devrait permettre de dégager une plus-value. « Elle sera bienvenue, car les derniers résultats trimestriels ont contribué à mettre le cours sous forte pression ». L’analyste s’attend à ce que la décote du titre (par rapport à ses concurrents) se corrige durant les prochains mois.

Les groupes immobiliers spécialisés dans la logistique ont subi de fortes baisses d’objectifs de la part de Kepler Cheuvreux : de 201 vers 91 euros pour VGP (-0,5% à 75,5 euros), de 37 vers 30 euros sur WDP (+1% à 26,7 euros) et de 105 vers 79 euros sur Montea (+0,3% à 69,9 euros). L’analyste a confirmé son avis « acheter » sur VGP, en soulignant que la relation avec Allianz Real Estate est en pause et que les incertitudes sont importantes, mais que « le mariage est encore loin d’être annulé ». « Le titre a fortement chuté, et pourrait rester sous pression tant que les perspectives bénéficiaires ne bénéficieront pas d’une meilleure visibilité ».

Kepler Cheuvreux recommande également WDP à « acheter », l’ajustement de l’objectif étant ici surtout à mettre au crédit de la récente augmentation de capital et de la hausse attendue des coûts. Enfin, Montea est confirmé à « conserver », en raison de perspectives à long terme qui semblent moins attrayantes avec un portefeuille d’actifs géré de manière plus conservatrice.