Paris devient la plus grande Bourse d'Europe devant Londres

Londres a perdu son titre de plus grande Bourse d'Europe au profit de Paris. La valeur de marché combinée des plus grandes entreprises de la bourse française a dépassé celle des principales sociétés cotées au Royaume-Uni, mesurée en dollars américains, a rapporté lundi l'agence de presse financière Bloomberg sur la base de ses propres données.

Cette différence de valeur est due aux inquiétudes concernant l'économie britannique, qui se dirige vers une récession prolongée. Les perspectives économiques sombres exercent une pression particulière sur les valorisations des actions des sociétés britanniques axées sur le marché intérieur. La forte augmentation des coûts de l'énergie a rendu les Britanniques plus prudents dans leurs dépenses. Les propriétaires britanniques sont également confrontés à une hausse des paiements d'intérêts, car de nombreux prêts hypothécaires dans le pays sont contractés avec des taux d'intérêt flexibles. Les cours des actions des principaux constructeurs de logements britanniques sont donc sous pression.

Les effets de change jouent également en faveur de la Bourse de Paris. En effet, la livre britannique s'est dépréciée plus fortement que l'euro par rapport au dollar américain. L'agitation causée par l'échec des plans budgétaires de l'ancien Premier ministre britannique Liz Truss a en effet fait chuter la livre à son plus bas niveau depuis 1985 par rapport au dollar. Depuis, la monnaie britannique a quelque peu rebondi face au dollar en raison de l'arrivée du nouveau premier ministre Rishi Sunak et de l'abandon des projets de Mme Truss. Mais l'euro a également rebondi par rapport au dollar.

Domination du luxe

En outre, le marché boursier français est dominé par de grands groupes de produits de luxe. Les actions de ces entreprises, notamment celles de LVMH, propriétaire de Louis Vuitton, et de Kering, propriétaire de Gucci, ont récemment bondi dans l'espoir d'un éventuel assouplissement des politiques strictes en matière de coronavirus sur le marché clé qu'est la Chine. LVMH, qui possède également la marque de champagne Moët et Chandon et la marque de cognac Hennessy, vaut aujourd'hui quelque 360 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande entreprise européenne en termes de valeur de marché.

L'écart de la valeur totale du marché entre les Bourses de Londres et de Paris s'est réduit depuis que les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne en 2016. Les actions britanniques valent maintenant environ 2,821 trillions de dollars. C'est un peu moins que les quelque 2 823 milliards de dollars des actions françaises. En 2016, les actions britanniques valaient encore environ 1 500 milliards de dollars de plus que les actions françaises.