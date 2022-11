"Les marchés évoluent comme si l'inflation avait disparu. L'appétit au risque semble faire son retour"

Les Bourses européennes ont ouvert globalement en hausse. A l'ouverture, Francfort prenait 0,80%, Milan 0,39% et Paris 0,26% tandis que Londres était à l'équilibre. Sur le marché des changes, la livre et l'euro restaient stables face au dollar.

Les marchés mondiaux étaient mitigés jeudi, avec une baisse des valeurs technologiques chinoises, tandis que les investisseurs européens se préparaient à la présentation d'un nouveau budget britannique.

"En l'espace de quelques semaines, le panorama de marché a radicalement changé. Les marchés évoluent comme si l'inflation avait disparu", estime Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomique, avec de puissants effets sur le marché obligataire.

"Ce qui est certain, c'est que l'appétit au risque semble faire son retour. Beaucoup de gérants ont des positions trop défensives sur le marché. Etant donné que la fin d'année approche, ils pourraient être tentés de prendre plus de risques ce qui pourrait entretenir la petite tendance haussière sur les actions", anticipe-t-il.

En toute fin de période des résultats d'entreprises, les investisseurs vont devoir attendre décembre pour des prochains grands rendez-vous à leur calendrier avec la réunion de la Banque centrale européenne, puis de la Banque centrale américaine.

Jeudi, les yeux des investisseurs seront tournés vers Londres et la présentation du budget par le ministre des Finances. Le précédent, mal préparé par la première ministre Liz Truss, avait causé de nombreuses turbulences sur les marchés, provoquant la démission de Mme Truss, remplacée depuis par Rishi Sunak.

En zone euro, on attend la confirmation des chiffres de l'inflation en octobre, qui avait été estimée à 10,7%. Aux Etats-Unis, le principal évènement macro-économique est la publication des chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage.

En Asie, Tokyo a reculé de 0,35%. Shanghai a perdu 0,15% et cédait Hong Kong 1,01% dans les derniers échanges, après avoir perdu près de 2% en cours de séance. La Bourse a puissamment rebondi en novembre, et elle affiche encore des gains de plus de 23% ce mois-ci.

"La Banque populaire de Chine a averti que l'inflation pourrait s'accélérer en raison d'une reprise attendue de la demande, ce qui lui laisse moins de marge pour un nouvel assouplissement monétaire", écrit notamment John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi: l'indice Dow Jones a cédé 0,12%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 1,54% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,83%.

"Des commentaires des responsables de la Banque centrale américaine (Fed), la faiblesse des bénéfices des entreprises" notamment sur la consommation, "ainsi que les bons chiffres des ventes au détail ont atténué les espoirs d'un pivot" de la Fed, résument les analystes de la Deustche Bank.

En Europe, les investisseurs se préparent à la révélation à partir de 10H30 GMT du traitement de choc fiscal du nouveau ministre des Finances britannique, qui s'élève selon plusieurs médias locaux autour de 55 milliards de livres.

Jeremy Hunt a la lourde tâche de rassurer des marchés échaudés par les annonces budgétaires massives et mal préparées de la précédente Première ministre Liz Truss.

"Austère jusqu'à quel point ?" se demande au sujet du budget britannique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote. "Pour les investisseurs, cependant, l'austérité signifie un budget plus stable, moins de pression négative sur les obligations souveraines et, idéalement, une livre sterling plus forte", nuance-t-elle toutefois.

La livre grappillait 0,14% face au dollar à 1,1933 dollar pour une livre vers 08H10 GMT.

Parmi les indicateurs attendus du jour, on compte la nouvelle estimation de l'inflation en zone euro en octobre, évaluée dans un premier temps à 10,7% sur un an.

Aux Etats-Unis, ce sont principalement les demandes hebdomadaires d'allocation chômage qui sont attendues.

Sur le marché obligataire, les taux des Etats européens reculaient encore légèrement, gardant la tendance depuis une semaine.