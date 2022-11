2022, année de l'inflation… et de la sidération pour les marchés

Il y a un an, alors que les économistes et stratégistes faisaient le point sur les perspectives de l’année à venir, l’optimisme était au rendez-vous. Les espoirs de sortir de la crise du Covid-19 étaient bien présents. Certes, les attentes de la reprise économique étaient encore plombées par les problèmes des chaînes d’approvisionnement. Dans cet environnement, la hausse des taux d’intérêt n’était pas encore envisagée et l’on ressentait comme un soulagement...