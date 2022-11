Obligations: "Nous pensons que le marché va trop loin, c'est le moment d'acheter"

Libre Eco week-end | Malgré la hausse des taux d’intérêt et la baisse des cours, il ne faut pas négliger les obligations.

Habituellement, en gestion, on considère que les obligations jouent le rôle de matelas de protection dans un portefeuille diversifié. Or, en 2022, les investisseurs ont non seulement connu des pertes en actions mais aussi en obligations. "L'année a été exceptionnellement chahutée avec des performances négatives...