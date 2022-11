Les Bourses européennes en petite hausse, après un début de séance dans le calme plat

Après avoir évolué une moitié de la séance de mercredi dans le rouge, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait parvenir à confirmer une hausse de 0,11% en terminant à 3.655,32 points, avec 10 de ses éléments dans le vert.

La Bourse de Paris a progressé de 0,32% et la Bourse de Londres de 0,17%. La Bourse de Francfort (+0,04%) et la Bourse de Milan (-0,04%) ont quant à elles terminé autour de l'équilibre.

Valeurs de clôture du mercredi 23/11 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 54,05 (54,20)

Ackermans + 150,50 (148,00)

Aedifica - 77,75 (78,40)

Ageas + 37,30 (37,28)

Aperam - 28,83 (28,98)

arGEN-X + 363,40 (361,20)

Cofinimmo - 85,45 (86,10)

Colruyt + 25,61 (25,54)

D'Ieteren + 181,20 (177,20)

Elia - 137,30 (137,50)

Galapagos + 39,09 (38,93)

GBL + 78,16 (77,96)

KBC - 52,10 (52,42)

Proximus - 10,42 (10,63)

Sofina + 216,80 (214,00)

Solvay - 96,84 (97,50)

UCB + 76,78 (75,72)

Umicore + 33,92 (33,86)

VGP - 70,80 (73,10)

WDP - 26,40 (26,66)

Avis des brokers pour DEME, GBL et Ontex :

DEME (+1,5% à 115,22 euros) a été confirmé à "acheter" chez ING, l’objectif étant relevé de 123,8 vers 130 euros suite à la publication du dernier rapport trimestriel. "La direction a confirmé ses objectifs pour 2022", soit une légère croissance du chiffre d’affaires et un recul du résultat net. "Le carnet de commandes est bien rempli, et nous tablons sur un rétablissement des marges dans l’infrastructure et le dragage pour l’année prochaine". L’analyste s’attend à un fort redressement du résultat opérationnel pour 2023.

GBL (+0,3% à 78,16 euros) a vu son objectif allégé de 100 vers 86 euros chez Degroof Petercam, la recommandation étant maintenue à "conserver". L’analyste souligne la décote élevée par rapport à sa moyenne historique, mais estime que le climat difficile pourrait encore pourrait encore entraîner un recul de la valeur d’inventaire en 2023. Dans le même temps, Leleux Associated Brokers a donné un premier avis "acheter" avec un objectif fixé à 94 euros.

Ontex (-0,2% à 6,1 euros) a été maintenu à "acheter" chez UBS, avec un objectif descendu vers 9 euros. L’analyste souligne que la vente des activités mexicaines devrait permettre une réduction de l’endettement, ce qui devrait constituer le principal moteur pour un redressement de l’action. Dans le même temps, il table sur une progression du résultat opérationnel qui pourrait s’avérer très rapide en 2023, sans tenir compte des initiatives sur les prix ou sur les coûts, ni le potentiel de baisse des prix des matières premières.