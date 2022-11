Sofina dopée par une de ses participations en Inde ?

L’année boursière a été dure pour la société holding belge Sofina, c’est le moins que l’on puisse dire. Depuis la fin 2021 lorsque l’action Sofina avait clôturé l’année en hausse de 56% au cours de 432 euros, l’action a perdu la moitié de sa valeur. Et encore plus en cours de route, puisque depuis son plus bas autour de 172 euros, elle a rebondi de 30 % et évolue actuellement autour de 222 euros. C’est dire que, si le marché a exagéré à la baisse...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous