La situation sanitaire et politique délicate en Chine pesait sur les Bourses européennes.

Confinements, manifestations et économie au ralenti : la situation en Chine inquiète les marchés européens

La Bourse de Paris évoluait à reculons de 0,54 %, inquiète de la suite des manifestations en Chine qui pourraient créer des troubles économiques et sociaux dans la deuxième économie mondiale. L'indice vedette CAC 40 reculait de 37,27 points à 6 675,21 points vers 09H40.

"Malgré l'augmentation des cas de Covid et le renouvellement des mesures Covid, des milliers de citoyens chinois se sont rassemblés pour montrer leur mécontentement à l'égard de la stratégie Zéro Covid de Xi Jinping, qui a cloué des millions de personnes chez elles pendant des mois, sans aucun progrès", commente Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Dimanche, une foule de manifestants a exprimé sa colère notamment à Pékin, Shanghai et Wuhan. Même si le nombre total de participants est difficile à vérifier, ces rassemblements semblent être les plus importants depuis les émeutes pro-démocratie de 1989. De quoi soulever des "craintes que les troubles entraînent une répression plus stricte de la part des autorités chinoises en réponse", s'inquiète Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Hormis la Chine, les investisseurs continuent de guetter les informations concernant les politiques monétaires des banques centrales et surtout celle de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans ce cadre, les chiffres de l'emploi américain de vendredi seront particulièrement scrutés, tout comme une prise de parole du président de la Fed Jerome Powell mercredi. Pour l'Europe, l'agenda hebdomadaire est centré sur la publication de chiffres d'inflation.

Du côté de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 démarrait sur un recul de 0,38 % à 3 693,70 points. Très mauvais départ pour la Bourse de Francfort, où le DAX perdait d'emblée 0,92 % à 14 407,56 points. La Bourse de Londres ne faisait pas beaucoup mieux, le FTSE-100 reculant de 0,74 % à 7 431,38 points.