Le dollar perd du terrain, le yen profite des manifestations en Chine

Les manifestations anti-Covid en Chine ont profité au yen et à l'euro. Le dollar perd du terrain.

Le dollar perd du terrain lundi face au yen et à l'euro, la monnaie unique profitant du ton déterminé de la BCE pour faire face à l'inflation, et la monnaie japonaise des manifestations contre la politique zéro Covid en Chine.

Vers 10H40 GMT (10H40 à Paris), le billet vert chutait de 1,07% face à la monnaie japonaise, à 137,70 yens. La devise japonaise évoluait ainsi à son plus haut face au dollar depuis fin août.

"Les manifestations contre la politique zéro Covid ont nui aux devises sensibles"

"Les manifestations contre la politique zéro Covid en Chine ont entamé les espoirs sur la réouverture" de l'économie chinoise et "ont nui aux devises sensibles au risque", profitant ainsi au yen, devise habituellement considérée comme une valeur refuge, commente Kit Juckes, analyste de Société Générale.

Les autorités chinoises tentent en effet de freiner un mouvement de colère d'une ampleur historique de Chinois exaspérés par les restrictions sanitaires et réclamant plus de libertés. Dimanche, une foule de manifestants, répondant à des appels sur les réseaux sociaux, est descendue dans la rue notamment à Pékin, Shanghai et Wuhan, prenant les forces de l'ordre au dépourvu.

La colère n'a cessé de monter ces derniers mois en Chine, l'un des derniers pays au monde à appliquer une stricte politique "zéro Covid", qui implique des confinements à répétition et des tests PCR quasi-quotidiens de la population.

L'euro fait face au billet vert

Jusque-là, le yen avait particulièrement souffert du ton beaucoup moins agressif de la Banque du Japon face à l'inflation, par rapport à celui de la majorité des autres grandes banques centrales comme la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'euro profitait encore quant à lui de commentaires de membres de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière qui laissaient entendre une poursuite des hausses de taux de l'institution. L'euro gagnait ainsi 0,73% face au billet vert, à 1,0472 dollar vers 10H40 GMT.

Par ailleurs, les investisseurs scruteront cette semaine d'éventuels indices sur la politique monétaire de la Fed.

Les chiffres de l'emploi américain de vendredi et la prise de parole mercredi du président de la Fed Jerome Powell sont donc particulièrement attendus par le marché.

"Dans l'intervalle, les commentaires des autres membres de la Fed seront surveillés de près à court terme afin d'évaluer si un changement de cap est en vue", soulignent les analystes de Sucden Financial.