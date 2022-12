La Bourse de Paris a perdu 0,31% à 6.742,25 points, Milan 0,36%, tandis que Londres (-0,04%) a fini stable et Francfort a gagné 0,06%. Sur la semaine Paris et Londres affichent des hausses, mais Francfort et Milan ont légèrement reculé.

Valeurs de clôture du 2 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.