"Nous connaissons la meilleure opportunité pour les investisseurs à long terme depuis une décennie"

Une des règles quand on investit est d'aligner ses placements à son horizon d'investissement. Si l'on investit à très long terme pour sa pension ou pour transmettre son patrimoine à ses enfants, par exemple, on peut alors essayer d'envisager des scénarios financiers à un horizon plus lointain. La maison de gestion J.P. Morgan Asset Management se plie régulièrement à cet exercice lors de ses Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA). Il s'agit, à l'aube de l'année 2023, d'envisager les investissements à long terme sur dix ou quinze ans. "Nous sommes optimistes sur les marchés financiers sur un horizon plus long après les fortes baisses enregistrées en 2022. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes revenus aux principes de base sur les marchés. Nous connaissons la meilleure...

