La dynamique baissière se poursuit pour les Bourses européennes

A la Bourse de Paris, le CAC 40 perdait 0,41 % à 6 660,59 points. La Bourse de Francfort ne faisait pas mieux, le DAX abandonnant 0,57 % à 14 261,19 points. Même chanson à la Bourse de Londres, le FTSE-100 lâchant 0,43 % à 7 489,19 points.

Valeurs de clôture du 7 décembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 56,36 (56,58)

Ackermans + 153,60 (153,50)

Aedifica - 77,20 (77,80)

Ageas + 41,05 (40,94)

Aperam - 29,92 (30,33)

arGEN-X - 368,10 (372,60)

Cofinimmo - 84,35 (85,10)

Colruyt + 24,65 (24,53)

D'Ieteren - 178,80 (180,60)

Elia + 139,00 (138,70)

Galapagos - 36,11 (36,60)

GBL - 76,96 (77,04)

KBC = 57,04 (57,04)

Proximus - 9,03 (9,66) ex-cp

Sofina + 215,60 (215,20)

Solvay - 93,60 (95,32)

UCB + 72,76 (71,14)

Umicore - 34,20 (36,03)

VGP - 76,40 (77,00)

WDP - 26,46 (26,68)

L'avis du Broker pour Umicore, Greenyard et UCB

Umicore (-5,1% à 34,2 euros) a été descendu de « neutre » vers « sous-pondérer » chez JPMorgan Cazenove, l’objectif restant inchangé à 27,5 euros. Cette révision est intervenue dans le cadre d’une étude sur le secteur chimique européen. "Nous pensons que l’action est richement valorisée au vu des risques structurels et cycliques, notamment le caractère concurrentiel du marché des batteries électriques." Il estime dès lors que les attentes du consensus pour 2023 pourraient être lourdement abaissées durant les prochains mois.

Greenyard (+1% à 6,31 euros) a reçu un premier avis « conserver » de la part d’ING, l’objectif étant fixé à 7 euros. L’analyste pointe la bonne position concurrentielle et les mesures mises en place pour améliorer les relations avec les clients, et estime que le groupe devrait d’éviter en grande partie l’impact de la hausse des prix de l’énergie et des salaires. "La décote actuelle se justifie néanmoins, en raison notamment de l’endettement et de la faible croissance attendue du chiffre d’affaire et du résultat opérationnel."

UCB (+2,3% à 72,76 euros) a été relevé de « pondération en ligne » vers « surpondérer » chez Barclays Capital, qui a remonté son objectif de 80 vers 120 euros. "Dès que le lancement commercial américain du Bimekizumab deviendra une certitude, nous attendons une forte réaction positive du cours ». A noter qu’Exane BNP Paribas a confirmé son avis à « surperformer", avec un objectif passant de 105 vers 110 euros suite à la publication de deux articles sur les essais cliniques du Bimekizumab dans The Lancet.