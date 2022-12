"Les opérateurs vendent parce qu'ils sont inquiets" : Wall Street redoute une récession et ouvre à nouveau en baisse

La Bourse de New York a ouvert en baisse, déprimée par la perspective d'une récession prononcée en 2023, conjuguée à la poursuite du resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed). Vers 15H00 GMT, le Dow Jones perdait 0,15 %, l'indice Nasdaq reculait de 0,68 % et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,27 %. Le S&P 500 reste sur quatre séances négatives d'affilée et sur sept baisses en huit journées de Bourse.